Emekli gurbetçiden Milli Dayanışma Kampanyası'na destek - Son Dakika

Tokat'ın Yeşilyurt ilçesinde yaşayan yurt dışından emekli bir vatandaş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" sloganıyla başlattığı Milli Dayanışma Kampanyası'na 1400 avro destek verdi.

Avusturya'da emekli olan ve ilçede yaşayan 66 yaşındaki İsmail Taçyıldız, Vefa Sosyal Destek Grubu 155 destek hattını aradı ve 1400 avroyu Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışladığını belirtti.

Polis memurları eve gelerek parayı teslim aldı ve Taçyıldız'a duyarlılığı için teşekkür etti.