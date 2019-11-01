Son Dakika Haberleri: 'Emekli hakimim' dedi, onlarca kişiyi tuzağa düşürdü, yakayı ele verdi
Son Dakika 3. Sayfa 'Emekli hakimim' dedi, onlarca kişiyi tuzağa düşürdü, yakayı ele verdi

'Emekli hakimim' dedi, onlarca kişiyi tuzağa düşürdü, yakayı ele verdi

7 saat önce

İzmir'de, kendisini emekli hakim olarak tanıtarak; iş vaadi, dosya işlerini çözüme ulaştırma ve daha bir çok yöntemle onlarca kişiyi tuzağa düşürdüğü iddia edilen ve hakkında aynı suçtan 13 kez aranması olan şahıs yakalandı.

'Emekli hakimim' dedi, onlarca kişiyi tuzağa düşürdü, yakayı ele verdi, System.String[]

İzmir'de, kendisini emekli hakim olarak tanıtarak; iş vaadi, dosya işlerini çözüme ulaştırma ve daha bir çok yöntemle onlarca kişiyi tuzağa düşürdüğü iddia edilen ve hakkında aynı suçtan 13 kez aranması olan şahıs yakalandı.


Karşıyaka İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Araştırma Büro Amirliği ekipleri, iddiaya göre kendisini emekli hakim olarak tanıtıp çeşitli vaatlerde bulunarak çok sayıda suça karıştığı değerlendirilen Mahmut A. (60)'yı yakaladı.


Onlarca mağdur var


Gözaltına alınan şahsın, onlarca kişiyi para karşılığı işe yerleştirme vaadiyle tuzağa düşürdüğü iddia edildi. Yine kişinin iş vaadi haricinde, bazı yöntemleri de kullanarak insanlardan para kopardığı öne sürüldü.


Şahsın 13 kez aynı suçlardan yakalanmasının da olduğu öğrenilirken, mağdur sayısının giderek arttığı belirtildi.


Karşıyaka İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Araştırma Büro Amirliği'nin başarılı operasyonuyla yakalanan Mahmut A.'nın emniyetteki işlemleri devam ediyor. - İZMİR

3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 01.11.2019 01:42 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Avcılar'da işadamına lüks aracında silahlı saldırı
Yok böyle vicdansızlık! Konya'da 3 kardeş sokağa terk edildi Üniversiteliye tacizden aranan sanık, 12 gün sonra durakta yakalandı Polis memurunu araç kaportasında metrelerce sürükleyen sürücü tutuklandı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.11.2019 21:31:15. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: 'Emekli hakimim' dedi, onlarca kişiyi tuzağa düşürdü, yakayı ele verdi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]