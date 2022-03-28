Emekli Hayvanlar Çiftliği'ne 50 yetişkin ağaç dikildi - Son Dakika
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Emekli Hayvanlar Çiftliği'ne 50 yetişkin ağaç dikildi

28.03.2022 17:45
Emekli Hayvanlar Çiftliği'ne 50 yetişkin ağaç dikildi

Hayvan Hakları Federasyonunca (HAYTAP) Bursa'da kurulan Emekli Hayvanlar Çiftliği'ne 50 yetişkin ağaç dikildi.

Hayvan Hakları Federasyonunca (HAYTAP) Bursa'da kurulan Emekli Hayvanlar Çiftliği'ne 50 yetişkin ağaç dikildi.

HAYTAP tarafından yapılan açıklamaya göre, Bursa'daki çiftlikte çeşitli nedenlerle getirilen eşek, kaz, inek, keçi, koyun gibi hayvanlar bulunuyor.

"Yoldaki Sempati" adlı proje kapsamında çiftliğe giden İnallar firması çalışanları, 50 yetişkin ağacın dikimini yaptı.

Programda konuşan HAYTAP Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Kemal Şenpolat, çiftliğe hayvanların gölgelenebilecekleri alanların çoğalması açısından yetişkin ağaç dikimi gerektiğini belirtti.

Firmaya verdiği destekten dolayı teşekkür eden Şenpolat, "Yetişkin ağaç diyorum çünkü çiftlik sakinlerimiz, küçük boy ağaçları, bitkileri hemen yeme eğilimindeler ve küçük ağaçların gölge sağlayacak boyuta gelmesi uzun zaman alıyor. Bu ve benzeri projelerimizi çoğaltmamız için herkesin desteğine ihtiyacımız bulunuyor." ifadesini kullandı.

İnallar Yönetim Kurulu Başkanı Turgut İnal ise sürdürülebilir bir marka olma modelinde, sokak hayvanlarıyla ve çevreyle dost olma süreçlerinin önemini vurguladı.

İnal, tüm sokak hayvanları için farkındalık yaratmak ve trafikte hayvanların da dahil olduğu trafik kazalarına dikkat çekmek için hayata geçirdikleri projelerinin ilk ayağı olan HAYTAP Emekli Hayvanlar Çiftliği'nde ağaçlandırma çalışmasını tamamladıkları için mutlu olduğunu ifade etti.

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Hayvan Hakları, Emekli, Bursa, İnek, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Emekli Hayvanlar Çiftliği'ne 50 yetişkin ağaç dikildi - Son Dakika


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