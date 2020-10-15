Emekli hemşire doğru tedavi sayesinde 3. evre meme kanserini yendi - Son Dakika

Emekli hemşire doğru tedavi sayesinde 3. evre meme kanserini yendi

15.10.2020 12:48

- Emekli hemşire doğru tedavi sayesinde 3. evre meme kanserini yendi Samsun'da yaşayan 57 yaşındaki emekli hemşire Gülhan Topuz, VM Medical Park Samsun Hastanesi Medikal Onkoloji Kliniği'nden Doç. Dr. Yasemin Kemal'in dikkati ve uyguladığı tedavi sayesinde 3.

- Emekli hemşire doğru tedavi sayesinde 3. evre meme kanserini yendi

SAMSUN - Samsun'da yaşayan 57 yaşındaki emekli hemşire Gülhan Topuz, VM Medical Park Samsun Hastanesi Medikal Onkoloji Kliniği'nden Doç. Dr. Yasemin Kemal'in dikkati ve uyguladığı tedavi sayesinde 3. evre meme kanserini, memesini kaybetmeden yendi.

Emekli hemşire Gülhan Topuz, 5 ay önce sağ kolunun altında bir kitle fark etti. Şikayetlerini ertelemeden soluğu VM Medical Park Samsun Hastanesi Medikal Onkoloji Kliniği'nden Doç. Dr. Yasemin Kemal'in yanında aldı. Topuz, kendisine yapılan tetkiklerin ardından uygulanan kemoterapi, akıllı ilaç yöntemleri ve ameliyat sonucunda tekrar sağlığına kavuştu.

Hastaya uyguladıkları tedavi yöntemleri hakkında bilgi veren Doç. Dr. Yasemin Kemal, "Hastamız sağ koltuk altında bir kitle fark etmiş. Bu nedenle mart ayında şikayetlerini ertelemeyerek muayene olmuş. Alınan biyopsi sonucunda meme kanseri olduğu tespit edilmiş. Koltuk altında bezelerin olması, memedeki kitlenin büyük olması ve patolojideki tümör özellikleri nedeniyle ameliyattan önce kemoterapi alması için hasta bize geldi. Hastamıza toplamda 8 kür tedavi uyguladık. Kemoterapinin yanında da tümörün özelliği nedeniyle akıllı ilaç verdik. Sonra hastamızı ameliyata gönderdik. Meme koruyucu cerrahide hastamızın memesinde bulunan kitle ve koltuk altındaki bezeler alındı. Alınan kitle ve bezelerin patolojisinde ise hiçbir canlı tümör hücresi olmadığını gördük. Tedavilerin tamamı pandemi döneminde geçmesine rağmen, başarılı bir şekilde tedavisi tamamlandı. Kendisi artık hem kolunu rahatça kullanabiliyor hem de memesini kaybetmemiş oldu" dedi.

"Kendinizi muayene edin"

İnsanlara erken teşhis konusunda da uyarılarda bulunan Doç. Dr. Yasemin Kemal, "Biliyoruz ki ekim ayı 'Meme Kanseri Farkındalık Ayı'dır. 40 yaşından itibaren her kadın mutlaka her yıl mamogrofi ve meme ultrasonlarını yaptırmalıdır. 20'li yaşlardan itibaren düzenli bir şekilde kendi kendisini muayene etmeli ki ufak bir değişikliği fark ederek doktora gidebilsin. Pandemi döneminde de olsa meme kontrolünde elimize bir kitle geldiğinde veya bir değişim fark ettiğimizde doktora gitmeliyiz" diye konuştu.

"30-32 yıldır sigara içiyordum, hemen o gün bıraktım"

İnsanların erken muayene olmaktan korkmamaları gerektiğini söyleyen Gülhan Topuz ise, "Kolumun altındaki kitle göğsümü sancılandırıyordu. Biyopsi olduktan sonra meme kanseri olduğumu öğrendim. Doç. Dr. Yasemin Kemal hocamızı tavsiye ettiler, vakit kaybetmeden gelip tedavimi oldum. Tedavi sürecim çok başarılı geçti. Şimdi iyiyim. Ben şikayetlerim başladığı anda hemen doktora gittim, hiç tereddüt etmedim. 30-32 yıldır sigara içiyordum, o gün bıraktım. Meme kanseri teşhisi konan hastalar doktorlarına güvensinler. Tabii, kemoterapi dönemi olunca bazı zorlukları oluyor ama atlatıyorsunuz.

Emekli hemşire doğru tedavi sayesinde 3. evre meme kanserini yendi
Emekli hemşire doğru tedavi sayesinde 3. evre meme kanserini yendi
Emekli hemşire doğru tedavi sayesinde 3. evre meme kanserini yendi
Emekli hemşire doğru tedavi sayesinde 3. evre meme kanserini yendi

Kemoterapi, Hemşire, Samsun, Emekli, Sağlık, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Sağlık Emekli hemşire doğru tedavi sayesinde 3. evre meme kanserini yendi - Son Dakika

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