Emekli hemşire: Göreve hazırım - Son Dakika

MERSİN'in Tarsus ilçesinde, 27 yıl çalıştıktan sonra emekli olan hemşire Sevgi Peker (52), koronavirüs nedeniyle büyük özveri ile çalışan meslektaşlarının yaşadıklarını çok iyi anladığını dile getirip, talep halinde göreve hazır olduğunu söyledi.

Tarsus Devlet Hastanesi'nden emekli olduktan sonra fırsat buldukça sağlık işlerinde gönüllü olarak çalışmaya devam eden 3 çocuk annesi hemşire Sevgi Peker, son günlerde koronavirüs nedeniyle meslektaşlarının yaşadıklarının farkında olduğunu belirtti. Tarsus'ta yardıma ihtiyacı olan meslektaşlarına el uzatmak istediğini ifade eden Peker, "Ben bir sağlık çalışanı olarak meslektaşlarımın neler yaşadığını çok iyi anlayan biriyim. Sağlık çalışanlarından çocuklarına bakacak kimsesi olmayan varsa ben onların çocuklarına bakmak için hazırım" dedi.Devletin 65 yaş altındaki bütün sağlık emeklilerini göreve davet ettiği taktirde sahaya inmeye hazır olduğunu kaydeden Peker, "Bizi devlet okuttu. Yıllarca da devletin ekmeğini yedik. Biz devlete canımızı feda ederiz derken samimiydik. Bu samimiyetimiz de son nefesimize kadar geçerlidir. Bu nedenle de her zaman için bir emekli hemşire olarak göreve hazırım" diye konuştu.