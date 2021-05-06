Emekli hemşire ihtiyaç sahiplerinin ve kimsesizlerin "umudu" oldu - Son Dakika

Antalya'da kendisini ve beraberindekileri "kimsesizlerin kimsesi" olarak gören Umut Araz, başkanlığını yaptığı yardım derneği aracılığıyla ihtiyaç sahiplerinin gönüllerine dokunuyor.

Yoksul bir ailede büyüyen 50 yaşındaki Umut Araz, hemşire olduktan sonra yetiştirme yurtlarından çıkan gençlere, sokakta yaşayanlara yardım etmeye başladı.

İhtiyaç sahiplerinin gıda, kıyafet, ilaç ve barınma ihtiyaçlarını sosyal medyada bir araya geldiği yardımseverlerin desteğiyle karşılayan Araz, 3 yıl önce emekli olduktan sonra beraberindekilerle Yardım Gönüllüleri Eğitim ve Proje Derneğini kurdu.

Hayırseverlerin yaptığı yardım ve bağışları ihtiyaç sahiplerine ulaştırmak için gece gündüz demeden beraberindekilerle çalışan Araz, maddi desteğin yanı sıra iş bulduğu kişilerin sıcak bir yuvaya da kavuşmasına aracılık ediyor.

"İyilik dediğimiz şey bizim hayata karşı diyet borcumuzdur"

Araz, AA muhabirine, iyiliksever ve yoksul bir ailede büyüdüğü için zor durumdaki insanlara karşı hep hassas olduğunu söyledi.

Annesinin yatalak bir kadın olduğunu, buna rağmen sokakta yaşayanların, kimsesizlerin ihtiyaçlarını gidermeye çalıştığını aktaran Araz, annesi gibi insanlara yardım etmeyi çok sevdiğini dile getirdi.

Araz, çeşitli sebeplerden dolayı sokaklarda yaşamaya başlayan insanların hem haklarını savunduğunu hem de onların beslenme kıyafet ve barınmaları için ellerinden geleni yaptığını belirterek, şöyle konuştu:

"Evsizler benim zayıf tarafım. İçlerinde bağımlı, zihinsel engelli, akıl hastaları var ve hepsi çok yaralı insanlar. O yüzden hepsi benim evladım gibi. 'Anne' deyip yanıma geliyorlar. Sıcak bir gülümseme, sevgi istiyorlar. Ev yemeklerini sevdikleri için onlara yemek yapıyoruz. İyilik dediğimiz şey bizim hayata karşı diyet borcumuzdur ve Allah ile sizin aranızdadır. Yaptığım yardım için bütün dünya beni takdir etse ne etmese ne. Ama gece kafamı yastığa koyduğum zaman, 'Umut, sen bu hayatta kimseye zarar vermiyorsun, elinden gelene de yardım ediyorsun.' düşüncesinin verdiği huzur çok farklı bir şey."

"Kardeş aile" geleneği kapsamında ihtiyaç sahipleri ile hayırseverleri buluşturduklarını vurgulayan Azar, "Biz hayırseverlerin uzaktan yardım etmelerini istemiyoruz, bizzat yardımda bulunmasını istiyoruz. Hayırseverler evsizleri görerek yardım edince onları hiç bırakmıyor." dedi.

"Adı gibi bize umut oldu"

Araz'ın yardımıyla kendisine yeni bir hayat kuran E.D. kendisinin 1,5 yıl boyunca sokakta kaldığını, Araz'ın kendisine sahip çıktığını kaydetti.

İkinci el kıyafetleri satarak ayakta kalmaya çalıştığını ve bir iş sahibi olduğunu anlatan E.D, "Umut hanım bizim annemiz oldu, gerçekten adı gibi bize umut oldu. Beni sokaklardan aldı, onun hakkını asla ödeyemem." ifadesini kullandı.