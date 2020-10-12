Emekli hemşireden 2 gündür haber alınamıyor - Son Dakika

Emekli hemşireden 2 gündür haber alınamıyor

12.10.2020 16:00
Emekli hemşireden 2 gündür haber alınamıyor, System.String[]

AYDIN'ın Didim ilçesinde, 2 gün önce ortadan kaybolan ve bileti olmasına rağmen bugün sabah saatlerinde havalanan uçağa binmediği öğrenilen emekli hemşire Hatice Tusu'nun (50) hayatından endişe eden oğlu Görkem Öner, polise kayıp başvurusu yaptı.

AYDIN'ın Didim ilçesinde, 2 gün önce ortadan kaybolan ve bileti olmasına rağmen bugün sabah saatlerinde havalanan uçağa binmediği öğrenilen emekli hemşire Hatice Tusu'nun (50) hayatından endişe eden oğlu Görkem Öner, polise kayıp başvurusu yaptı. Tusu'nun otomobili evinin 2 sokak arkasında, torpido gözünde cep telefonu ile terk edilmiş halde bulunurken, polis bölgede çalışma başlattı.

Beş yıl önce eşinden boşandıktan sonra veteriner oğlu Görkem Öner'le birlikte yaşadığı öğrenilen emekli hemşire Hatice Tusu, Ankara'da doğum yapan bir arkadaşını ziyaret etmek için bugün saat 09.00'da kalkan uçağa bilet aldı. Ardından da evine gidip, valizlerini hazırladı. Akşam eve dönen Görkem Öner, valizlerini görmesine rağmen annesini evde bulamayınca merak edip, telefon etti. Ancak, ısrarla aramasına rağmen telefonlarına cevap alamadı. Gidebileceği yerlere de bakmasına rağmen Öner, annesine ulaşamadı. 2 gündür annesinden haber alamayan Öner, bugün uçak bileti acentasını arayarak annesinin uçağa binip binmediğini sordu. Firma yetkililerinin annesinin uçağa binmediğini söylemesi üzerine Öner, polisi arayıp, kayıp başvurusunda bulundu. Bunun üzerine hareket geçen polis, kayıp olan Tusu'nun 35 P 4607 plakalı otomobilini evinin iki sokak ilerisinde kapıları açık halde buldu. Tusu'nun cep telefonu da otomobilinin torpido gözünde bulundu.

Polis, Tusu'nun cep telefonundan en son görüştüğü kişileri tespit ederken, bir yandan da bölgedeki MOBESE ve güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye aldı. Tusu'nun bulunması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.'HAYATINDAN ENDİŞE EDİYORUZ'

Annesinin kendisine haber vermeden kesinlikle bu kadar uzun süreli bir yere gitmeyeceğini belirten Öner, "Başına bir şey gelmiş olabilir. Hayatından endişe ediyoruz. Kaçırılmış olabilir" dedi.


Emekli hemşireden 2 gündür haber alınamıyor
Emekli hemşireden 2 gündür haber alınamıyor

Hemşire, Emekli, Sabah, Didim, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Emekli hemşireden 2 gündür haber alınamıyor - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

İBB'nin kararı sonrası CHP'li Kadıköy ve AK Partili Üsküdar belediyeleri sosyal medyadan tartıştı Çaldıkları altınları polis otosuna sakladılar Ermenistan ordusunun SİHA korkusu! Kaçmasınlar diye askerleri zincirlemişlerdi, şimdi de Sözde Karabağ lideri Harutyan sığınakta görüntülendi İŞKUR'da 57 bin açık iş ilanı bulunuyor! İşte en çok aranan meslekler Haldun Üstünel'den inanılmaz Keita itirafı: 3 saat imza atamadı, okuma yazma bilmiyormuş Otomobil üretimi yüzde 18 düştü, ikinci el araç fiyatları fırladı Çocuklarını kucaklayıp Hatay'daki yangından kaçan babadan tepki: Milyonlarca ağaç yandı, kimsenin sesi çıkmadı "Bana teşkilatın numarasını verin" sözleriyle gündem olan kuryeye hapis istemi
Üvey babasının telefonunda banyoda çekilmiş fotoğraflarını gören genç kız intihar etmek istedi Üvey babasının telefonunda banyoda çekilmiş fotoğraflarını gören genç kız intihar etmek istedi         
16:07
Cani anne, 4 yaşındaki oğlunu asarak öldürdü Cani anne, 4 yaşındaki oğlunu asarak öldürdü         
15:44
İhanet şüphesi yüzünden karısının kafasını kesti, kesik başla polis karakoluna gitti İhanet şüphesi yüzünden karısının kafasını kesti, kesik başla polis karakoluna gitti         
15:18
Hindistan'da evsiz kadının kan donduran ölümü: Önce boğulup sonra da kafasına tüple vurulmuş! Hindistan'da evsiz kadının kan donduran ölümü: Önce boğulup sonra da kafasına tüple vurulmuş!         
15:04
Evlerinin yakınındaki sulama kanalı, evlat edinmelerine engel oldu Evlerinin yakınındaki sulama kanalı, evlat edinmelerine engel oldu         
14:50
Adnan Oktar, Adnan Oktar, "Cinsel ilişkiye giremiyor" iddialarına cevap verdi: Yalan söylüyorlar, cinsel gücüm çok yerinde         
14:31
Çevirme yapan trafik polisi, aracın arkasındaki şehitlerin fotoğraflarını elleriyle temizledi Çevirme yapan trafik polisi, aracın arkasındaki şehitlerin fotoğraflarını elleriyle temizledi         
14:00
Eşine ilgi duyduğu adamı tabancayla vurup, öldürdü! Sokak ortasındaki cinayet kameralarda Eşine ilgi duyduğu adamı tabancayla vurup, öldürdü! Sokak ortasındaki cinayet kameralarda         
13:31
Kadir Şeker'in öldürdüğü Özgür Duran'ın annesi: Suriyeli şahit dinlensin Kadir Şeker'in öldürdüğü Özgür Duran'ın annesi: Suriyeli şahit dinlensin         
12:47
Muhittin Böcek, 35 gün sonra uyandırıldı Muhittin Böcek, 35 gün sonra uyandırıldı         
12:42
Telefona gelen linke tıkladı, hesabındaki bütün birikimini kaybetti Telefona gelen linke tıkladı, hesabındaki bütün birikimini kaybetti         
12:18
Para içinde yüzen Nusret Gökçe'nin çok çalışmaktan elleri nasır bağladı Para içinde yüzen Nusret Gökçe'nin çok çalışmaktan elleri nasır bağladı         
12:00
Mal varlıklarına el konulan ünlü iş adamı, çocukken ayakkabı boyadığı yerden fotoğraf paylaştı Mal varlıklarına el konulan ünlü iş adamı, çocukken ayakkabı boyadığı yerden fotoğraf paylaştı         
11:37
5 çocuk annesi sosyal medya üzerinden yılda 250 bin adet avokado satıyor 5 çocuk annesi sosyal medya üzerinden yılda 250 bin adet avokado satıyor         
11:13
Geleneksel yalan yarışmasının ödülü de yalan çıktı Geleneksel yalan yarışmasının ödülü de yalan çıktı         
10:58
Maskeyi koluna takan genç kız, denetimdeki polisleri görünce kaçmaya başladı Maskeyi koluna takan genç kız, denetimdeki polisleri görünce kaçmaya başladı         
10:41
Hatay'da yanan ağaçlar hakkında paylaşım yapan Ezgi Mola'ya tepki yağıyor Hatay'da yanan ağaçlar hakkında paylaşım yapan Ezgi Mola'ya tepki yağıyor         
10:36
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.10.2020 16:28:10. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Emekli hemşireden 2 gündür haber alınamıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei