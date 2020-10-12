Emekli hemşireden 2 gündür haber alınamıyor - Son Dakika

AYDIN'ın Didim ilçesinde, 2 gün önce ortadan kaybolan ve bileti olmasına rağmen bugün sabah saatlerinde havalanan uçağa binmediği öğrenilen emekli hemşire Hatice Tusu'nun (50) hayatından endişe eden oğlu Görkem Öner, polise kayıp başvurusu yaptı. Tusu'nun otomobili evinin 2 sokak arkasında, torpido gözünde cep telefonu ile terk edilmiş halde bulunurken, polis bölgede çalışma başlattı.

Beş yıl önce eşinden boşandıktan sonra veteriner oğlu Görkem Öner'le birlikte yaşadığı öğrenilen emekli hemşire Hatice Tusu, Ankara'da doğum yapan bir arkadaşını ziyaret etmek için bugün saat 09.00'da kalkan uçağa bilet aldı. Ardından da evine gidip, valizlerini hazırladı. Akşam eve dönen Görkem Öner, valizlerini görmesine rağmen annesini evde bulamayınca merak edip, telefon etti. Ancak, ısrarla aramasına rağmen telefonlarına cevap alamadı. Gidebileceği yerlere de bakmasına rağmen Öner, annesine ulaşamadı. 2 gündür annesinden haber alamayan Öner, bugün uçak bileti acentasını arayarak annesinin uçağa binip binmediğini sordu. Firma yetkililerinin annesinin uçağa binmediğini söylemesi üzerine Öner, polisi arayıp, kayıp başvurusunda bulundu. Bunun üzerine hareket geçen polis, kayıp olan Tusu'nun 35 P 4607 plakalı otomobilini evinin iki sokak ilerisinde kapıları açık halde buldu. Tusu'nun cep telefonu da otomobilinin torpido gözünde bulundu.

Polis, Tusu'nun cep telefonundan en son görüştüğü kişileri tespit ederken, bir yandan da bölgedeki MOBESE ve güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye aldı. Tusu'nun bulunması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.'HAYATINDAN ENDİŞE EDİYORUZ'

Annesinin kendisine haber vermeden kesinlikle bu kadar uzun süreli bir yere gitmeyeceğini belirten Öner, "Başına bir şey gelmiş olabilir. Hayatından endişe ediyoruz. Kaçırılmış olabilir" dedi.