Emekli hemşireyi katleden katile müebbet hapis.. - Son Dakika

Aydı'ın Didim ilçesinde 10 Ekim 2020 tarihinde kaybolan ve olaydan iki gün sonra eski erkek arkadaşı Suat Aksoy tarafından boğularak öldürülen Emekli hemşire Hatice Tusu cinayetinin son davası görüldü. Söke Ağır Ceza Mahkemesince katil Suat Aksoy müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Efeler Mahallesi'nde yaşayan ve 10 Ekim 2020 gecesinden bu yana haber alınamayan emekli hemşire Hatice Tusu (50) eski erkek arkadaşı Suat Aksoy (58) tarafından boğularak öldürülmüştü. Tusu'nun ailesinin kayıp başvurusunun ardından çalışmalarını yoğunlaştıran Emniyet güçleri, Tusu'nun cep telefonu ile sosyal medya hesaplarından incelemeler yaptı. Tusu'nun Suat Aksoy ile arkadaşlığını öğrenen emniyet güçleri, Aksoy'un yaşadığı evi tespit etti. Çevredeki güvenlik kameralarını inceleme altına alan emniyet güçleri Efeler Mahallesi 1409 sokaktaki evinde ikamet eden Aksoy'u göz altına aldı. Aksoy'un kendisine ait araçta detaylı inceleme yapan Didim İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Grup Amirliği ve olay yeri inceleme ekipleri aracın arka koltuğunda kan izlerini tespit etti. Güvenlik kameralarının incelenmesi ve kan izlerinin bulunmasının ardından göz altına alınan Aksoy tüm cinayeti itiraf etmişti. Cinayeti itiraf eden Suat Aksoy ise emniyetteki sorgusunun ardından Didim adliyesinde çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Söke'de Cezaevine gönderilmişti.

Cinayet sonrası olayla ilgili davalar Söke Ağır Ceza mahkemesince görülürken, son dava ise 16 Eylül 2021 tarihinde görüldü. Mahkeme heyeti katil Suat Aksoy'u müebbet hapis cezası verirken, Hatice Tusu'nun ailesi ise karara itiraz edeceği ve ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası için kararı istinafa taşıyacağı öğrenildi. - AYDIN