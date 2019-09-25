Son Dakika Haberleri: Emekli hesap uzmanı Tolga Yıldırım son yolculuğuna uğurlandı
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Emekli hesap uzmanı Tolga Yıldırım son yolculuğuna uğurlandı

58 dakika önce

Emekli hesap uzmanı Tolga Yıldırım son yolculuğuna uğurlandı Cenazeye CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da katıldıİSTANBUL - Kanser hastalığı nedeniyle hayatını kaybeden emekli hesap uzmanı Mehmet Tolga Yıldırım, Moda Camii'nde düzenlenen cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı.

Emekli hesap uzmanı Tolga Yıldırım son yolculuğuna uğurlandı

Cenazeye CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da katıldı

İSTANBUL - Kanser hastalığı nedeniyle hayatını kaybeden emekli hesap uzmanı Mehmet Tolga Yıldırım, Moda Camii'nde düzenlenen cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı. Cenazeye Yıldırım'ın ailesi ve sevenlerinin yanı sıra CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da katıldı.

Kanser tedavisi gördüğü hastanede 68 yaşında hayatını kaybeden emekli hesap uzmanı Mehmet Tolga Yıldırım, Moda Camii'nde düzenlenen cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı. Cenazeye Yıldırım'ın ailesi ve sevenlerinin yanı sıra CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı da katıldı. Öğle namazını müteakiben kılınan cenaze namazı sonrası Yıldırım'ın naaşı, omuzlara alınarak cenaze aracına taşındı. Yıldırım'ın cenazesi, defnedilmek üzere Karacaahmet mezarlığına götürüldü.

Emekli hesap uzmanı Tolga Yıldırım son yolculuğuna uğurlandı

Tolga Yıldırım, Genel

Haber Yayın Tarihi: 25.09.2019 09:55 Kaynak: İHA
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