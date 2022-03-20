Emekli hostes ömrünü yaptırdığı barınaktaki hayvanlara adadı - Son Dakika

Yalova'da yaşayan emekli hostes Zerrin Bölen, özel arazisi üzerine kurduğu barınakta bakıma muhtaç hayvanlara sahip çıkıyor.

Henüz küçük yaşlarda ailesinin verdiği hayvan sevgisiyle büyüyen ve sokakta bulduğu yaralı hayvanları iyileştirmek için gayret eden Bölen, emekli olduktan sonra yerleştiği Yalova'da da sahipsiz hayvanlara gücü yettiği kadarıyla bakmaya başladı.

Yalnız yaşadığı bahçesi olmayan evinde hayvanların rahat edemediğini gören 67 yaşındaki Bölen, bu nedenle Çiftlikköy ilçesinin kırsal bölgesinden bir arazi satın aldı.

Burada yaralı hayvanların bakımı ve kendisi için küçük bir ev yaptıran Bölen, bahçesini ise kedi ve köpekler için çok sayıda kulübe ile donattı.

40 kedi ve 8 köpeğin bakımıyla ilgileniyor

Yaralı bulup iyileştirdiği 40 kedi ve 8 köpeğin bakımlarıyla her gün ilgilenen Bölen, aynı kaptan yemek yiyen, birbirleriyle oyunlar oynayan kedi ve köpekleriyle mutlu bir şekilde yaşamaya devam ediyor.

Zerrin Bölen, AA muhabirine, evi ile bahçesindeki kedi ve köpekleri anlattı.

Hayvanlarının isimlerini tek tek bilen, henüz birkaç aylıkken bulduğu iki gözü görmeyen "Mars"ı tanıtan Bölen, elleriyle beslediği kedisine kendi odasında baktığını söyledi.

Özellikle zehirlenen hayvanları kurtarmak için çok çaba harcadığını belirten Bölen, "Burası da diğer evim de onların evi aslında. Bazen koltukta birlikte oturuyoruz. Onlar koltukta otururken ben bir kenara sığınıyorum. Öyle bir sevgi bu. Anlatılmaz yaşanır. Ben de zaten bahçeli evi çok severdim. İnsanlarla değil de hayvanlarla haşır neşir olmayı daha çok seviyorum. Normalde benim bir kedim, bir de köpeğim vardı. Buradakiler, aç gelen, yaralı gelenlere bakıyorum. Her baktığımda sayı böyle çoğaldı. At diyorlar atamıyorum, atamam." diye konuştu.

Emekli maaşını hayvanların bakımı ve beslenmesine harcadığını anlatan Bölen, şöyle konuştu:

"Mamaları, aşılarına harcama yapıyorum. Ben de pazardan idare ediyorum. Artık ben de zorlanıyorum, yoruldum yani. Sabah yedide kalkıyorum. Temizlik, mama, bahçe ve evi topla derken kahvaltıyı 11-12'den önce yapamıyorum. Akşam beşten sonra akşam seansı başlıyor. Öyle geçiyor günlerim burada. Onları çok seviyorum, onlara laf söyletmem. Hayvana bir şey yapanı görürsem çok fena olur. Onları kolay kolay ezdirmem. Bazen anneleri tarafından terk edilenler oluyor. Bir günlük bile olsa biberonla onları besliyorum. Sahiplendirmeye çalışıyorum ama sahiplenen yok. Onlar da benimle burada ölene kadar kalacaklar."

"Çocukları gibi görsünler"

Bugüne kadar çok sayıda muhtaç hayvana baktığını belirten Bölen, sözlerini şöyle tamamladı:

"Sayısını bilemem ama 150'inin üzerinde vardır. O kadar çok ki baktığım. Bir hayvanı almışsam ölene kadar bakıyorum. Öyle petshoptan alıp da sonra sokağa atanlardan değilim. Hayvan bakmak çok zor. Sevmiyorlarsa bu işe girmesinler. Hayvanı alıyorlarsa ölene kadar baksınlar. Onları çocukları gibi görsünler. İnsan çocuğunu atar mı, atmaz."