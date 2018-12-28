Emekli İkramiyesi Eksik Verilen Memura Çözüm Kdk'dan Geldi

Emekli ikramiyesi ve maaşı yanlış hesaplama sonucu bir yıl eksik verilen memur Ombudsman'a başvurdu, hak ettiği ücreti aldı.

Emekli ikramiyesi ve maaşı yanlış hesaplama sonucu bir yıl eksik verilen memur Ombudsman'a başvurdu, hak ettiği ücreti aldı.



Kamu Denetçiliği Kurumunun dostane çözümüyle vatandaşın dertleri kısa sürede çözülüyor. Balıkesir'de PTT'den emekli olan memur, ilk emekli maaşını aldığında bir yanlışlık olduğunu fark etti. Hem emeklilik ikramiyesi hem de maaşı 29 yıllık hizmetine göre değil 28 yıl üzerinden hesaplanarak ödenen vatandaş, yapılan yanlışlığın düzeltilmesi için SGK'ya itiraz dilekçesi verse de sorun çözülemedi. Ombudsman'a başvurarak hizmet yılının yanlış hesaplandığını, dolayısıyla tazminatı ve maaşı eksik verildiği için mağdur olduğunu ifade eden vatandaşın şikayeti KDK tarafından incelendi. Vatandaşın ücretsiz avukatlığını yapan, idareye yol gösteren Ombudsman, SGK İl Müdürlüğünden konuya ilişkin bilgi ve belge talep etti. Gelen bilgi ve belgeler ışığında başvurucunun hizmet süresinin yanlış hesaplandığı anlaşılınca SGK, emekli memura eksik verilen miktarı ödedi. SGK'nın Kamu Denetçiliği Kurumunu başvurucunun mağduriyetinin giderildiğine dair bilgilendirmesiyle şikayet dostane yolla çözülmüş oldu. - ANKARA

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