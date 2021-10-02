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Emekli ikramiyesiyle aldığı 27 koyunu çalındı - Son Dakika

Emekli ikramiyesiyle aldığı 27 koyunu çalındı

02.10.2021 11:13

Emekli ikramiyesiyle aldığı 27 koyunu çalındı 'Roly' çok havladı ama sahipleri umursamayınca 27 koyun çalındı Yaşlı çiftin koyunlarını 4 gün sonra polisler bulup onlara teslim etti Amasya'nın Suluova ilçesinde emekli ikramiyesiyle aldıkları 27 koyunu çalınan yaşlı çift, büyük üzüntü yaşadı.

Emekli ikramiyesiyle aldığı 27 koyunu çalındı

'Roly' çok havladı ama sahipleri umursamayınca 27 koyun çalındı

Yaşlı çiftin koyunlarını 4 gün sonra polisler bulup onlara teslim etti

AMASYA - Amasya'nın Suluova ilçesinde emekli ikramiyesiyle aldıkları 27 koyunu çalınan yaşlı çift, büyük üzüntü yaşadı. Olay sırasında 'Roly' isimli köpekleri havlayarak durumu sahiplerine duyurmaya çalıştı. Köpeğin havlamasına kulak asmayan çiftin yüzünü ise polisler güldürdü.

Yıllardır maden ocaklarında çalıştıktan sonra emekli olan 60 yaşındaki Salih Uysal, ikramiye parasıyla koyun alıp satmaya başladı. Evlerinin bahçesindeki ağılda eşiyle birlikte yetiştirdikleri 27 koyun 4 gün önce akşam saatlerinde çalındı. Sabah kalktığında ağılında koyunlarını göremeyen 3 çocuk babası Uysal, durumu Suluova İlçe Emniyet Müdürlüğüne ihbar etti.

Bölgedeki güvenlik kameralarını inceleyip iz süren polisler bir kamyonete doldurulan koyunların Çorum'un Mecitözü ilçesi kırsalındaki yaylaya götürüldüğünü, oradan da Amasya'nın Göynücek ilçesine satıldığını tespit etti. Amasya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ve jandarma ekiplerinin de destek verdiği operasyonda koyunları çaldıkları belirlenen iki kişi gözaltına alındı.

"Koyunları emekli paramla almıştım"

Koyunlarını bulup getiren polislere teşekkür eden Uysal, "Koyunları emekli paramla almıştım. Daha önce böyle bir şey başıma gelmemişti. Koyunlarımın bulunacağını da tahmin etmiyordum" dedi.

"Köpeğimiz çok havladı ama dinlemedik"

Olayın yaşandığı gece bahçede bağlı olan 'Roly' adlı köpeklerinin durumu sezip sık sık havladığını anlatan Ayfer Uysal da, "Misafirimiz vardı. Akşam yemeği yiyorduk. Koyunlarımızı da o anda çalmışlar. Köpeğimiz çok havladı ama dinlemedik" diye konuştu.

"Polislerimiz sağ olsunlar"

Koyunlarının bulunacağı umudunu hiç yitirmediğine değinen Uysal, "Helal mal olduğu için hayvanlarımızın geleceğine inanıyordum. Polisimiz çok titiz davrandı. Yüzümüzü güldürdüler. Sağ olsunlar" şeklinde konuştu.

Emekli ikramiyesiyle aldığı 27 koyunu çalındı
Emekli ikramiyesiyle aldığı 27 koyunu çalındı
Emekli ikramiyesiyle aldığı 27 koyunu çalındı
Emekli ikramiyesiyle aldığı 27 koyunu çalındı

Hisarcık, Suluova, Amasya, Emekli, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Emekli ikramiyesiyle aldığı 27 koyunu çalındı - Son Dakika


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