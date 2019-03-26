Son Dakika Haberleri: Emekli İmam, 25 Yıldır Lokma Tatlısı Yapıyor

Emekli İmam, 25 Yıldır Lokma Tatlısı Yapıyor

1 saat önce

Kütahya'nın Simav ilçesinde oturan emekli İmam Hasan Barış, çeşitli etkinliklerde 25 yıldan bu yana lokma tatlısı yapıyor.

Emekli İmam, 25 Yıldır Lokma Tatlısı Yapıyor, System.String[]
Kütahya'nın Simav ilçesinde oturan emekli İmam Hasan Barış, çeşitli etkinliklerde 25 yıldan bu yana lokma tatlısı yapıyor.

Tatlı yapımına 25 yıl önce askerde burma tatlısıyla başladığını söyleyen Hasan Barış, "Asıl ben burma tatlısı ustasıyım. Burma tatlısına hamuru kadar yumurta katıldığı için sert olur ve hemen kızarmaz. Bu nedenle yapımı basit olduğundan belediyelerin, çeşitli kurum ve kuruluşların etkinliklerinde lokma tatlısı yapıyorum. 5 yıl önce imamlıktan emekli oldum. Eşim, iki oğlum ve kızım ile birlikte bu işi yürütüyoruz. Üç lokma döküm makinem olduğu için üç ayrı yerde lokma tatlısı yapabiliyorum. Sağlığım elverdikçe bu işi sürdüreceğim" dedi. - KÜTAHYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.03.2019 03:25 Kaynak: İHA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



McGregor'ın Emeklilik Kararı Sonrasında Nurmagomedov'dan İmalı Paylaşım Son Dakika! Kayseri Havalimanında Silah Sesleri! Yaralı Polisler Var Sivas'ta Silahlı ve Bıçaklı Kavga: 6 Yaralı Mehmet Özhaseki: Muhtarların Telefonuna Çıkmayanın İlk Günden İşine Son Veririm
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.3.2019 17:05:01. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Emekli İmam, 25 Yıldır Lokma Tatlısı Yapıyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]