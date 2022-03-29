Emekli imam koronaya yenik düştü - Son Dakika
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Emekli imam koronaya yenik düştü

29.03.2022 09:21
Emekli imam koronaya yenik düştü

Uzun yıllar Muğla'nın Milas ilçesine bağlı Kısırlar ve Karapınar Mahallelerinde imam olarak görev yapan ve kısa bir süre önce emekli olan Mehmet Göçmen (59), tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi Göçmen'in ölüm haberi mahalle sakinleri ve meslektaşlarını yasa boğdu.

Uzun yıllar Muğla'nın Milas ilçesine bağlı Kısırlar ve Karapınar Mahallelerinde imam olarak görev yapan ve kısa bir süre önce emekli olan Mehmet Göçmen (59), tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi Göçmen'in ölüm haberi mahalle sakinleri ve meslektaşlarını yasa boğdu.

Milas'ın Balcılar Mahallesi'nde ikamet eden, Kısırlar ve Karapınar Mahallelerinde imam olarak görev yaptıktan sonra geçtiğimiz yıl emekliye ayrılan 59 yaşındaki Mehmet Göçmen, Ocak ayı içerisinde rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı. Covid 19 testi yapılan ve test sonucu pozitif çıktığı için Muğla, Milas ve Bodrum'da tedavisi bu yönde aralıklarla devam eden Göçmen ne yazık ki tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Evli ve 2 çocuğu bulunan Göçmen'in bugün toprağa verileceği öğrenildi. - MUĞLA

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MEhmet Göçmen, Göçmen, Emekli, Muğla, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Emekli imam koronaya yenik düştü - Son Dakika


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