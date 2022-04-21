EMEKLİ İNGİLİZCE ÖĞRETMENİ EVİNDE ÖLÜ BULUNDU - Son Dakika

ANTALYA'da emekli İngilizce öğretmeni Selçuk Alkan (64), beraber yaşadığı kardeşi tarafından evinde ölü bulundu.

Olay, Konyaaltı ilçesi Hurma Mahallesi 237 sokak üzerinde bulunan 4 katlı apartmanın son katında meydana geldi. Selçuk Alkan, gece saatlerinde kardeşi Karaca Alkan ile beraber alkol aldı. Karaca Alkan, sandalyede oturan ağabeyi Selçuk Alkan'ı uyandırmaya çalıştı. Selçuk Alkan'dan tepki alamayınca yere yatıran Alkan, durumu 112 acil çağrı merkezine haber verdi. İhbarla eve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri Selçuk Alkan'ın hayatını kaybettiğini belirlerken polis ekiplerine durumu bildirdi. Belediye tabibinin incelemesi sonrasında Alkan'ın ölümü şüpheli bulundu. Olay yeri inceleme ekipleri ve savcının çalışmalarının ardından Selçuk Alkan'ın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.

Emekli İngilizce öğretmeni Selçuk Alkan'ın KOAH hastası olduğu öğrenildi.