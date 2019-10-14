Son Dakika Haberleri: Emekli işçi kurduğu tavuk çiftliğinde organik yumurta üretiyor
Son Dakika Ekonomi Emekli işçi kurduğu tavuk çiftliğinde organik yumurta üretiyor

Emekli işçi kurduğu tavuk çiftliğinde organik yumurta üretiyor

1 saat önce

Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde emekli işçi İbrahim Türkyılmaz kurduğu 115 tavukluk çiftlikte doğal yöntemlerle beslediği tavuklardan günde ortalama 80-90 yumurta elde ediyor.

Emekli işçi kurduğu tavuk çiftliğinde organik yumurta üretiyor, System.String[]

Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde emekli işçi İbrahim Türkyılmaz kurduğu 115 tavukluk çiftlikte doğal yöntemlerle beslediği tavuklardan günde ortalama 80-90 yumurta elde ediyor.


Salma tavukçuluk yaparak ürettiği yumurtaları ilçe merkezi ve çevre ilçelerdeki market ve şahıslara verdiğini belirten İbrahim Türkyılmaz," 6 ay önce küçük çaplı bir çiftlik yaparak 21 haftalık Lohman Brown cinsi 150 tavukla tavukçuluğa başladım. Şu an 120 tavuğum var. Tavuklardan günde 80-90 yumurta alıyorum. Sabahtan akşama kadar dışarıda gezen tavuklara arpa, buğday, mısır, soya, ayçiçek ve pamuk karışımından kendi yaptığım yemi veriyorum. Tavuklarımız yeşillikte yayıldıkları için suni yem verilen tavuklara göre yumurtalarının rengi, kokusu ve tadı çok farklı. Sağlığına ve damak tadına düşkün olanlar organik yumurtayı tercih ediyor. Tavuk çiftliğim küçük çaplı olduğundan siparişleri yerine getirmekte zorlanıyorum. İleride tavuk sayısını arttırmayı düşünüyorum" dedi. - KÜTAHYA

Kütahya, İşçi, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 14.10.2019 10:24 Kaynak: İHA
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