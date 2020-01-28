Emekli İstanbul Vaizi Ahmet Vanlıoğlu vefat etti - Son Dakika
Son Dakika Güncel Emekli İstanbul Vaizi Ahmet Vanlıoğlu vefat etti - Son Dakika

Emekli İstanbul Vaizi Ahmet Vanlıoğlu vefat etti

6 saat önce

İsmailağa Kur'an Kursu'nun kurucusu emekli İstanbul Vaizi Ahmet Vanlıoğlu, 77 yaşında vefat etti.

Emekli İstanbul Vaizi Ahmet Vanlıoğlu vefat etti, System.String[]

İsmailağa Kur'an Kursu'nun kurucusu emekli İstanbul Vaizi Ahmet Vanlıoğlu, 77 yaşında vefat etti.

Alınan bilgiye göre, bir süredir kanser hastası olan ve geçen yıl rahatsızlığı nedeniyle ameliyat edilen Vanlıoğlu, evinde hayatını kaybetti.

Bir dönem İstanbul Müftü Vekilliği görevini de yürüten Vanlıoğlu'nun cenazesi, yarın Fatih Camisi'nde ikindi vakti kılınacak namazın ardından toprağa verilecek.

Tanınmış din alimlerinden Mahmut Ustaosmanoğlu'nun kayınbiraderi olan Vanlıoğlu, İmam Ebu Hanife ve İmam Maturidi Araştırma Vakfı'nın kuruculuğunu üstlenmiş, emekliliğinden sonra da çok sayıda öğrenci yetiştirmişti.

İstanbul, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.01.2020 06:22 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

İBB, deprem bütçesini 2,5 kat artırarak 341 milyon TL'ye yükseltti
Yol kesip evrak kontrolü yaptığı için gözaltına alınan taksici konuştu İnterpol tarafından kırmızı bültenle aranan İranlı rapçı Amır Hosseın, İstanbul'da yakalandı İranlı şarkıcı gözaltında

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.01.2020 00:33:39. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Emekli İstanbul Vaizi Ahmet Vanlıoğlu vefat etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]