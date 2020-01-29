Emekli İstanbul Vaizi Vanlıoğlu'nun cenaze namazı - Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş - Son Dakika

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Emekli İstanbul Vaizi Vanlıoğlu'nun cenaze namazı - Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş
6 saat önce
İsmailağa Kur'an Kursu'nun kurucusu emekli İstanbul Vaizi 77 yaşında hayatını kaybeden Ahmet Vanlıoğlu için Fatih Camisi'nde ikindi vakti cenaze namazı kılındı.
Haber Yayın Tarihi: 29.01.2020 05:10 Kaynak: AA
İsmailağa Kur'an Kursu'nun kurucusu emekli İstanbul Vaizi 77 yaşında hayatını kaybeden Ahmet Vanlıoğlu için Fatih Camisi'nde ikindi vakti cenaze namazı kılındı.
Bir dönem İstanbul Müftü Vekilliği görevini de yürüten Vanlıoğlu'nun cenaze namazına Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sanayi ve Teknoloji Bakan Mustafa Varank, Bayrak Yönetim Kurulu Başkanı Özdemir Bayraktar, İsmailağa Cemaati Önderi Mahmud Ustaosmanoğlu'nun vekillerinden Hasan Kılıç, Kemal Hut, oğlu Ahmet Ustaosmanoğlu ile yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı.
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