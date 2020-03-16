Emekli itfaiyeci, mantar üreticisi oldu - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Emekli itfaiyeci, mantar üreticisi oldu - Son Dakika Ekonomi

Emekli itfaiyeci, mantar üreticisi oldu

6 saat önce

Burhaniye ilçesinde, İtfaiye emeklisi İsmail Avcu, istiridye mantarı üreticisi oldu.

Emekli itfaiyeci, mantar üreticisi oldu, System.String[]

Burhaniye ilçesinde, İtfaiye emeklisi İsmail Avcu, istiridye mantarı üreticisi oldu. Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğünün açtığı kurslara katılan Avcu, ürettiği mantarı 15 liradan sattığını anlattı.


Burhaniye İtfaiye Grup Amirliğinde şoför olarak görev yaparken, geçtiğimiz yıl emekli olan 55 yaşındaki İsmail Avcu, İvrindi'nin Kırsal Kınık mahallesinde istiridye mantarı üretmeye başladı. Mantarı, çuvallara doldurduğu saman içinde ürettiğini anlatan Avcu, mantarın kilosunu 15 liradan sattığını anlattı. Mantar üretmeyi çok sevdiğini anlatan Avcu, "3 yıl önce Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğünün açtığı mantarcılık kursuna katıldım. Emekli olunca da istiridye mantarı üretimine başladım. Ürettiğim mantarı kendim pazarlıyorum. Mantarı, çevremdeki insanlara sattığım gibi lokantalara da veriyorum. Güzel bir uğraşı. Ben bu işi seviyorum. Ektiğim tohumlardan 30 günde ürün alıyorum. Bunu herkese tavsiye ediyorum" dedi. - BALIKESİR

İsmail Avcu, Burhaniye, İtfaiye, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.03.2020 01:51 Kaynak: İHA
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