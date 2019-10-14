Son Dakika Haberleri: Emekli itfaiyecilerden genç meslektaşlarına ziyaret
Son Dakika Güncel Emekli itfaiyecilerden genç meslektaşlarına ziyaret

Emekli itfaiyecilerden genç meslektaşlarına ziyaret

2 saat önce

Emekli İtfaiyecilerin ziyaretinden görüntü Ziyarette anıların konuşulmasından görüntü Çalışan itfaiyecilerin ikramlarda bulunması Emekli itfaiyecilerden Hüseyin Pala İtfaiye Bölge Amiri Orhan Özülüş'ün ve emekli itfaiyecilerin konuşmaları İtfaiye binası önünde hatıra fotoğrafı çektirmeleri...

Emekli İtfaiyecilerin ziyaretinden görüntü

Ziyarette anıların konuşulmasından görüntü

Çalışan itfaiyecilerin ikramlarda bulunması

Emekli itfaiyecilerden Hüseyin Pala

İtfaiye Bölge Amiri Orhan Özülüş'ün ve emekli itfaiyecilerin konuşmaları

İtfaiye binası önünde hatıra fotoğrafı çektirmeleri Emekli itfaiyecilerden genç meslektaşlarına ziyaret

ANKARA - Çubuk Belediyesi İtfaiye Teşkilatından yıllar önce emekli olan itfaiyeciler, yeni hizmete giren itfaiye binasını ziyaret ederek genç meslektaşlarıyla bir araya geldi.

Cumhuriyet Mahallesi Sanayi Caddesi üzerindeki yeni itfaiye binasında gerçekleştirilen ziyarette, Kur'an-ı Kerim okunarak vefat etmiş itfaiyeciler ile Barış Pınarı Harekatı'nın başarıyla sonuçlanması için dua edildi.

İtfaiyede müdürlük yapan emekli itfaiyecilerden Hüseyin Pala, AA muhabirine, çok sevdiği meslekten 13 yıl önce emekli olduğunu söyledi.

Çalıştıkları yıllarda özlemle bekledikleri hizmet binasının yenilenmesinin, ilçeye hizmet etmiş kişiler olarak kendilerini mutlu ettiğini belirten Pala, şunları kaydetti:

"Yaklaşık 28 yıl 6 ay Çubuk'ta itfaiyeci olarak hizmet ettim. Onurlu, gururlu bir meslek, ben de bir itfaiyeci olmaktan son derece onurluyum. Her zaman itfaiyenin yanında olmaktan zevk alıyorum. Emekli de olsak canla başla da çalışmak için her zaman hazırım. Burada eski meslektaşlarımla ağabeylerimle ve görevi başındaki arkadaşlarla bir arada bulunmaktan son derece mutluyum."

İtfaiye Bölge Amiri Orhan Özülüş ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Geçmişte bu meslekten emekli olan itfaiyeci ağabeylerimiz, yeni itfaiye binasına geçmemiz dolayısıyla ziyarete gelmişler. Teşekkür ediyoruz, ayaklarına sağlık. Bizden önce çalışmış, itfaiyeciliği iyi bilen insanlar. Onları karşılamak, onlarla birlikte olmak güzel bir duygu. Bizlerin de emekliliği yaklaştı, inşallah biz de yeni meslektaşlarımızı, ağabeylerimiz gibi ziyaret ederiz." diye konuştu.

78 yaşındaki Hasan Gündoğdu ise "Burada hissettiğim duygular anlatılmaz, yaşamak gerekiyor. Allah herkese bu güzel duyguları nasip etsin." ifadesini kullandı.

İtfaiye teşkilatında çok emekleri olduğunu anlatan emekli itfaiyecilerden Dursun İpek, "Ekmeğini yediğimiz, suyunu içtiğimiz teşkilatı ziyaret etmek amacıyla geldik. Eski ve yeni arkadaşlarla bir araya gelmemize de vesile oldu bu ziyaret. Yeniden o seneleri yaşamış gibiyim. Bir nevi vefa borcumuzu ödemek istedik." dedi.

Ziyarete, eski Çubuk Belediye Başkanlarından Lokman Özden ve İYİ Parti İlçe Başkanı Halil İbrahim Özdemir de katıldı.

Emekli itfaiyecilerden genç meslektaşlarına ziyaret

Hüseyin Pala, İtfaiye, Çubuk, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.10.2019 02:42 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: DEAŞ'lıların çıkarıldığı cezaevinde teröristbaşı Öcalan'ın fotoğrafı var
HDP'li Osman Baydemir'den Türkiye ve Erdoğan hakkında küstah sözler! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bahçeli'ye geçmiş olsun telefonu Son dakika: AB ülkeleri Türkiye'ye silah satışı ambargosu konusunda uzlaşamadı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.10.2019 16:45:57. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Emekli itfaiyecilerden genç meslektaşlarına ziyaret
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]