Elektrikli otomobili 10 katı ucuza satın almak isteyen emekli vatandaş dolandırıldı: Tokatladılar, tam tokatlandık - Son Dakika
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Elektrikli otomobili 10 katı ucuza satın almak isteyen emekli vatandaş dolandırıldı: Tokatladılar, tam tokatlandık

05.10.2022 10:17

Emekli Kadir Kirpi, sosyal medyada gördüğü bir ilanda 10 katı ucuza satılan elektrikli otomobili almak için karşı tarafla iletişime geçerek 4 bin lirasını dolandırıcılara kaptırdı. Dolandırıldığını anlayınca büyük bir şok yaşayan Kirpi, "Seksen bin liralık arabanın sıfırını 10 bin TL'ye almak benim de hoşuma gitti ama. Fırsatçılık gibi olmuş oldu. Tokatladılar, tam tokatlandık." ifadelerini kullandı.

Emekli Kadir Kirpi kısa mesafelerde kullanabileceği, yakıttan tasarruf edebileceği bir elektrikli otomobil hayali kurarken başına gelmeyen kalmadı. Sosyal medyada gördüğü bir ilan sonrası karşı tarafla iletişime geçen Kirpi, iddiaya göre dolandırıcılara 4 bin TL ödeme yaptı. Dolandırıldığını anlayınca ise soluğu karakolda aldı.

"80 BİN TL'LİK ARACI 10 BİNE ALMAK HOŞUMA GİTTİ"

Show TV'nin haberine göre bir emekli, bir ilan görüp değerinden 10 kat ucuza elektrikli araba alacağını sandı, yanıldığını iş işten geçince anladı. Süreci anlatan Kirpi, "Seksen bin liralık arabanın sıfırını 10 bin TL'ye almak benim de hoşuma gitti ama... Fotoğrafta gösterdikleri buydu, güzel duruyor biz de kapıldık onun için tokatlandık insan bakınca aşık oluyor aşık olmamız da başımıza dert oldu. Fiyatını sordum, bana '10 bin TL' dedi. Sıfırdı, ucuzu görünce almak istedik.

"TAM TOKATLANDIK"

Fırsatçılık gibi olmuş oldu. Tuttum ben iki bin lira kapora yolladım, IBAN yanlış olmuş deyip iki bin lira daha istedi. Resmen ağlıyor araç, hoşuma gitti. Şimdi ağlayan yine ben oldum. Tokatladılar, tam tokatlandık." ifadelerini kullandı.

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Son Dakika 3. Sayfa Elektrikli otomobili 10 katı ucuza satın almak isteyen emekli vatandaş dolandırıldı: Tokatladılar, tam tokatlandık - Son Dakika


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SON DAKİKA: Elektrikli otomobili 10 katı ucuza satın almak isteyen emekli vatandaş dolandırıldı: Tokatladılar, tam tokatlandık - Son Dakika
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