Emekli kaptan pilot korona virüse yenik düştü - Son Dakika

Emekli kaptan pilot korona virüse yenik düştü

23.10.2020 13:48
Emekli kaptan pilot korona virüse yenik düştü, System.String[]

Türk Hava Yolları (THY)'ndan emekli olan kaptan pilot Metin Pekoğlu, korona virüsü ile mücadelesini kaybederek yaşamını yitirdi.

Türk Hava Yolları (THY)'ndan emekli olan kaptan pilot Metin Pekoğlu, korona virüsü ile mücadelesini kaybederek yaşamını yitirdi.

Türk Hava Yolları (THY)'nda uzun yıllar çalıştıktan sonra emekli olan ve İzmir'in Çeşme ilçesine yerleşen kaptan pilot Metin Pekoğlu'na Covid-19 teşhisi konuldu. Virüse yenik düşen Pekoğlu'nun hayatını kaybettiği öğrenildi. Metin Pekoğlu'nun, Çeşme'de toprağa verileceği belirtildi. - İZMİR

Emekli kaptan pilot korona virüse yenik düştü

Türk Hava Yolları, Koronavirüs, Emekli, Pilot, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Emekli kaptan pilot korona virüse yenik düştü - Son Dakika

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