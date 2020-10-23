Emekli kaptan pilot korona virüse yenik düştü - Son Dakika

Türk Hava Yolları (THY)'ndan emekli olan kaptan pilot Metin Pekoğlu, korona virüsü ile mücadelesini kaybederek yaşamını yitirdi.
Türk Hava Yolları (THY)'nda uzun yıllar çalıştıktan sonra emekli olan ve İzmir'in Çeşme ilçesine yerleşen kaptan pilot Metin Pekoğlu'na Covid-19 teşhisi konuldu. Virüse yenik düşen Pekoğlu'nun hayatını kaybettiği öğrenildi. Metin Pekoğlu'nun, Çeşme'de toprağa verileceği belirtildi. - İZMİR
- Kaynak: İHA
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