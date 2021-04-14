Emekli Kıdemli Üsteğmen Faik Güleçyüz, 104 amiralin bildirisini değerlendirdi - Son Dakika

Emekli Kıdemli Üsteğmen Faik Güleçyüz, 104 amiralin bildirisini değerlendirdi

14.04.2021 13:33
Emekli Kıdemli Üsteğmen Faik Güleçyüz, 104 amiralin bildirisini değerlendirdi, System.String[]

Emekli Kıdemli Üsteğmen Faik Güleçyüz, 104 amiralin gece yarısı yayınladığı bildiriyi değerlendirdi.

Emekli Kıdemli Üsteğmen Faik Güleçyüz, 104 amiralin gece yarısı yayınladığı bildiriyi değerlendirdi. Güleçyüz, "Amirallerin ifade özgürlüğünü savunuyorum, ifade edebilirler. Gece 11'de olması, ne oluyor yani niye gece 11'de yayınlıyorsunuz cuntacı mısınız onlar bu işi böyle yapıyor. Gündüz 11'de yayınlasalarmış" dedi.

Emekli Kıdemli Üsteğmen Faik Güleçyüz, 104 amiralin gece yarısı yayınladığı tartışmalara neden olan bildiriyi değerlendirdi. Güleçyüz, amirallerin ifade özgürlüğünü savunduğunu ancak bildirinin yayınlanma zamanının darbe girişimi çağrışımı uyandırdığını belitti. Geçmişten bugüne gece yarısı yayınlanan bildirilerin Türk milletinin hafızasında kötü izler bıraktığına dikkat çeken Güleçyüz, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in bildiriyi "zevzeklik" olarak nitelendirmesini de eleştirdi.

"Ne oluyor yani niye gece, gündüz 11'de yayınlasalarmış"

Herkesin ifade özgürlüğüne sahip olduğunu ancak bildirinin yayınlanma zamanının insanların zihninde "darbe girişimi" çağrışımına neden olduğunu ifade eden Emekli Kıdemli Üsteğmen Faik Güleçyüz, " 104 amiralin bildiri yayınladığını duyduğum zaman öyle bir kaldım yani ne oluyor diye. Bizim ülkemizde askerlerden ses çıktı mı akla darbe geliyor. Olayı anlamaya çalıştım, 3-5 gün geçti bir türlü bir yere koyamıyorum nereden çıktı bu iş. Gece 11'de olması, ne oluyor yani niye gece 11'de yayınlıyorsunuz siz illegal misiniz, nesiniz, cuntacı mısınız onlar bu işi böyle yapıyor. Bunları kendi içlerinde de tartışıyorlar. Bildiriyi imzalayanların için de kimisi diyor böyle değildi. Gündüz 11'de yayınlasalarmış. Amirallerin bir darbe niyeti falan o bildiride hiç zerresi, ima bile yok. Amirallerin ifade özgürlüğünü savunuyorum, ifade edebilirler diyorum. Bildiri yazacak olanların biraz daha dikkatli olmaları gerekir. Özellikle emekli asker grupları gece yarısı yayınlamasınlar, millet haklı olarak işkilleniyor. Her 10 yılda bir gece yarısı bastırıyorsunuz, tüfekleri millete çeviriyorsunuz. Emekli olmaları şunu getirmez; emekli subay da bunların hiç darbecilikle işi olmaz. Yüreğim ağzıma geldi, nerden çıktı bu 104 amiral dedim, çocuk oyuncağı değil bu, şu kritik ortamda" diye konuştu.

"Meral Hanım'ın bu şekilde amiralleri aşağılaması hoş olmadı"

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in bildiriyi "zevzeklik" olarak değerlendirmesine ilişkin konuşan Güleçyüz, " Zevzeklik bu demesi, emekli subay da olduğum için doğrusu canımı sıktı. Çünkü zevzek kötü bir kelime bu insanlar amiral. Bende Harbiyeli olduğum için hazmedemiyorum laf sanki bana denmiş gibi oldum. Meral Hanım, sanki bana zevzek dedi gibi oldu. Sonra bunu düzeltmeye çalıştı. Meral Hanım'ın bu şekilde amiralleri aşağılaması hoş olmadı. Bir partinin başkanına, hele de bir hanım efendinin zarafetine yakışan bir şey değil" dedi.

"Bundan sonra Türkiye'de hiçbir genelkurmay başkanı cuntaya cesaret edemeyecek"

Bildiriye ilişkin değerlendirmelerde bulunan Güleçyüz, "Orada suç unsuru olabilecek hiçbir şey yok. Gece, 11'den sonra yayınlanması bunların hepsi konuşulabilir, eleştirilebilir. Yüce Türk milletine demişler eleştirilebilir ama darbe suçu olacak darbeyi ima edecek hiçbir şey yok. Ben o bildirinin altına kesinlikle imza atmam. Eğer demokrasi varsa ifade özgürlüğü varsa hoşuma gitmeyen şeyler de ifade edilebilmeli ki o zaman demokrasiden söz edebilelim. Ben ortada bir sorun görmüyorum. Dinleyelim birbirimizi, anlamaya çalışalım. Yüce Türk milleti demiş bu alışılageldik bir yukarıdan bakma, bütün millete hitap ediyor gibi demişler oda önemli değil. Büyük bir dertle salgınla boğuşuyoruz, adeta ölüm kalım savaşı veriyoruz. Amirallerin bildirisinde bir problem yok. Sonuncusu 15 Temmuz darbe teşebbüsü. Bu darbecilerin mezara gömüldüğü tarihtir. Türkiye'nin demokrasi mücadelesinde dönüm noktasıdır bu, milattır. Bundan sonra Türkiye'de hiçbir genelkurmay başkanı cuntaya cesaret edemeyecek neden; çünkü halk tankların üstüne çıktı. Şehitler, gaziler vererek cuntacıları mezara gömdü, oradan çıkamazlar" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

Emekli Kıdemli Üsteğmen Faik Güleçyüz, 104 amiralin bildirisini değerlendirdi
Emekli Kıdemli Üsteğmen Faik Güleçyüz, 104 amiralin bildirisini değerlendirdi
Emekli Kıdemli Üsteğmen Faik Güleçyüz, 104 amiralin bildirisini değerlendirdi

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Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Emekli Kıdemli Üsteğmen Faik Güleçyüz, 104 amiralin bildirisini değerlendirdi - Son Dakika


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