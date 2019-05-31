Son Dakika Haberleri: Emekli Korgeneral Polat, mezarı başında anıldı
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Emekli Korgeneral Polat, mezarı başında anıldı

1 saat önce

Emekli Korgeneral Osman Fazıl Polat, ölümünün 39. yılında Şarkışla ilçesindeki mezarı başında anıldı.

Emekli Korgeneral Polat, mezarı başında anıldı, System.String[]
Emekli Korgeneral Osman Fazıl Polat, ölümünün 39. yılında Şarkışla ilçesindeki mezarı başında anıldı.
Yıldırım Mezarlığı'ndaki anma programı, Asteğmen Tarık Ziya Ayvaz tarafından Polat'ın biyografisini okumasıyla başladı.
Belediye Başkanı Ahmet Turgay Oğuz, Osman Fazıl Polat'ı dualarla andıklarını söyledi.
Kur'an-ı Kerim tilaveti ve İlçe Müftüsü Tayyıp Koçer'in yaptığı duanın ardından mezara karanfil bırakıldı.
Anma törenine, Polat'ın ailesi ve yakınları, Şarkışla Kaymakamı Akif Pektaş, Kaymakam Adayı Özgür Kaya, Cemel Belde Belediye Başkanı Gazi Öztürk, Gürçayır Belde Belediye Başkanı Temel Toy, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Yusuf Özkan, İlçe Emniyet Müdürü Hasan Uludağ, daire amirleri ve çok sayıda öğrenci katıldı.
Şarkışla'da 1921 yılında doğan Osman Fazıl Polat, 1973-1975 yıllarında 28. Tümen Komutanlığı görevinde bulundu. Kıbrıs Barış Harekatı'na katılan ve bu görev sırasında korgeneral rütbesine terfi eden Polat, 1979'da emekli oldu, 31 Mayıs 1980'de vefat etti.
Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 01:18 Kaynak: AA
Tarık Ziya, Şarkışla, Güncel
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