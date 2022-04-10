Emekli korucu başını yüzlerce kişi son yolculuğuna uğurladı - Son Dakika
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Emekli korucu başını yüzlerce kişi son yolculuğuna uğurladı

10.04.2022 16:58
Emekli korucu başını yüzlerce kişi son yolculuğuna uğurladı

Şırnak'ın Silopi ilçesinde dün trafik kazası sonrası ölen emekli güvenlik korucu başı Mehmet Uçar'ı yüzlerce kişi ay yıldızlı Türk bayrağına sarılı tabutuyla son yolculuğuna uğurladı.

Şırnak'ın Silopi ilçesinde dün trafik kazası sonrası ölen emekli güvenlik korucu başı Mehmet Uçar'ı yüzlerce kişi ay yıldızlı Türk bayrağına sarılı tabutuyla son yolculuğuna uğurladı.

Olay, dün akşam saatlerinde Silopi ilçesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, hafif ticari araç sürücüsü seyir halindeyken henüz bilinmeyen bir nedenle kaza yaptı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 3 kişinden biri olan emekli güvenlik köy korucusu Mehmet Uçar, yapılan kontrollerde hayatını kaybettiği belirlendi.

Uçar'ın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Şırnak Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Uçar'ın otopsi işlemlerinin ardından Beytüşşebap ilçense bağlı Bolağaç köyüne getirilerek defnedildi. Cenazeye yüzlerce vatandaşın yanı sıra Beytüşşebap Alay Komutanı Albay Ercan Yavuz, Şırnak il jandarma Komutan Yardımcısı Albay Abdulkadir Eren ve ilçe jandarma Komutanı Binbaşı Gökan Kurgan katıldı. - ŞIRNAK

Emekli korucu başını yüzlerce kişi son yolculuğuna uğurladı
Emekli korucu başını yüzlerce kişi son yolculuğuna uğurladı
Emekli korucu başını yüzlerce kişi son yolculuğuna uğurladı
Emekli korucu başını yüzlerce kişi son yolculuğuna uğurladı
Emekli korucu başını yüzlerce kişi son yolculuğuna uğurladı
Emekli korucu başını yüzlerce kişi son yolculuğuna uğurladı
Emekli korucu başını yüzlerce kişi son yolculuğuna uğurladı

YORUMLAR
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ANTALYA POLİSTEN ATATÜRK ANITI'NA ÇELENK ANTALYA POLİSTEN ATATÜRK ANITI'NA ÇELENK Şenoba Belde Belediye Başkanı Alihan Babat'tan Şırnak'ın her yerine erzak desteği Şenoba Belde Belediye Başkanı Alihan Babat'tan Şırnak'ın her yerine erzak desteği

Mehmet Uçar, Şırnak, Silopi, Emekli, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Emekli korucu başını yüzlerce kişi son yolculuğuna uğurladı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Emekli korucu başını yüzlerce kişi son yolculuğuna uğurladı - Son Dakika
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