Emekli maaş ve ikramiye ödemeleri bugün başlıyor - Son Dakika
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Emekli maaş ve ikramiye ödemeleri bugün başlıyor

17.06.2023 09:48

Kurban Bayramı öncesi emeklilerin bayram ikramiyesi ve aylıkları bugün yatmaya başlıyor. Ödemeler ayın 17'si ile 23'ü arasında gerçekleştirilecek. İşte SSK, BAĞKUR ve Emekli Sandığı ödemelerinin yapılacağı ayrıntılı tarihler...

Kurban Bayramı'na sayılı günler kala emeklilerin maaşlarının ne zaman yatacağı merak konusuydu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından dün yapılan açıklamayla emekli aylıkları ve bayram ikramiyelerinin 17-23 Haziran tarihleri arasında hesaplara yatırılacağını duyuruldu.

ÖDEMELER BUGÜN BAŞLADI

Emeklilerin bayram ikramiyesi ve aylıkları bugün itibarıyla yatmaya başladı. 17-23 Haziran tarihleri arasında 14,4 milyon emekliye toplamda 25,7 milyar lira ikramiye ödenecek.

SSK KAPSAMINDAKİLERİN MAAŞ VE İKRAMİYE GÜNLERİ

Ödeme günü 17-18 olanlar 17 Haziran'da,

Ödeme günü 19-20 olanlar 18 Haziran'da

Ödeme günü 21-22 olanlar 19 Haziran'da,

Ödeme 23-24 olanlar 20 Haziran'da,

Ödeme günü 25-26 olanlar 21 Haziran'da aylık ve ikramiyelerini alacak.

BAĞKUR 22 HAZİRAN, EMEKLİ SANDIĞI 23 HAZİRAN'DA

BAĞKUR kapsamındakilerin haziran dönemi aylıkları ile Kurban Bayramı ikramiyeleri 22 Haziran'da ödenecek. Emekli Sandığı kapsamında olanlara ise maaş ve ikramiye ödemeleri 23 Haziran'da yapılacak.

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Kurban Bayramı, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

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