Pazar yerlerinde yoğunluk yaşandı, girişlerde kuyruklar oluştu (2) - Son Dakika

'SOSYAL MESAFEYE UYULUYOR AMA KALABALIK'

Bursa'da tam kısıtlamada genelgeyle açılan halk pazarlarına vatandaşlar rağbet gösterdi. Sadece yaş sebze ve meyve ile fide satışı yapılan Bursa Tuz Pazarı'nda yoğunluk oluştu. Pazara gelen vatandaşlar zaman zaman sosyal mesafe kurallarını da ihlal ederken, tezgahlardaki ürünler kısa sürede tüketildi.Sevim Toygar da pazarların açılmasından memnun olduklarını ifade ederek, "Pazarların açılması bizim açımızdan çok iyi oldu. Bayramda evde çoluk çocuğumuz var, onların ihtiyaçları var ama hiç yasak yokmuş gibi. Kurallara uyuluyor ama yine de kalabalık" ifadelerini kullandı.