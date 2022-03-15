EMEKLİ MAAŞINA 'BLOKE' ENGELİ, MAHKEMEDEN DÖNDÜ - Son Dakika
Üye Girişi

EMEKLİ MAAŞINA 'BLOKE' ENGELİ, MAHKEMEDEN DÖNDÜ

15.03.2022 16:15

SAMSUN'da emekli polis memuru Cemil Çakır, kredi borcu nedeniyle emekli maaşına konulan blokenin kaldırılması için açtığı davayı kazandı.

SAMSUN'da emekli polis memuru Cemil Çakır, kredi borcu nedeniyle emekli maaşına konulan blokenin kaldırılması için açtığı davayı kazandı. Karara rağmen blokenin kaldırılmadığını öne süren Çakır, 'Ayrı bir dava daha açacağız.Hukuk kararına, icraya karşı geliyorlar" dedi.

Çarşamba ilçesinde yaşayan emekli polis memuru Cemil Çakır, 7 yıldır emekli maaşını aldığı bankasını 8 Ocak 2021'de değiştirmek istedi. Promosyonu daha yüksek olan başka bir bankaya geçiş yapmak isteyen Çakır, iddiaya göre yaklaşık 20 bin TL'lik kredi kullandığı gerekçesiyle maaşına bloke konulduğunu öğrendi. Blokenin kaldırılması için hukuki süreç başlatan Çakır, avukatı aracılığıyla Çarşamba İcra Dairesi'ne başvurdu. Yapılan inceleme sonucu Çakır, İcra Dairesi'nce haklı bulunup, emekli maaşı üzerindeki blokenin kaldırılmasına, banka hakkında haciz işlemi başlatılmasına karar verildi.

'KARAR LEHİME ÇIKTI'

Karara rağmen blokenin kaldırılmadığını öne süren Çakır, ilk kez böyle bir durumla karşılaştığını belirtti. Çakır 'İlgili bankayla çalışmaya başladıktan sonra aylık ödemesi 561 TL olan kredi kullandım. Bu banka maaşıma bloke koyduğu için başka bankaya taşımama müsaade etmiyor. Bununla ilgili 2 yıl önce hukuki süreç başlattım. Karar lehime çıktı. İcra memuru ile birlikte ilgili bankaya blokenin kaldırılması için gittik. Ancak karara rağmen banka blokeyi kaldırmamakta kararlı. Bununla ilgili ayrı bir dava daha açacağız. Hukuk kararına, icraya karşı geliyorlar' dedi.

EMEKLİ MAAŞINA 'BLOKE' ENGELİ, MAHKEMEDEN DÖNDÜ
EMEKLİ MAAŞINA 'BLOKE' ENGELİ, MAHKEMEDEN DÖNDÜ
EMEKLİ MAAŞINA 'BLOKE' ENGELİ, MAHKEMEDEN DÖNDÜ

YORUMLAR
500
Amigurumi ve el işi ile hem torununu okutuyor, hem de hasta eşine bakıyor Amigurumi ve el işi ile hem torununu okutuyor, hem de hasta eşine bakıyor

Polis Memuru, Türk Lirası, Emekli, Kredi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel EMEKLİ MAAŞINA 'BLOKE' ENGELİ, MAHKEMEDEN DÖNDÜ - Son Dakika


Son Dakika
16:20 HDP Eş Genel Başkanı Sancar: İktidarın küçük ortağı eriyor, onu kurtarmak için barajı indiriyorlar!
16:06 Haberler.com'un YouTube kanalına katılan müzisyen Tuğba Ünal: Sanat benim nefesim
16:02 Galatasaray - Barcelona maçının hakemi Daniele Orsato oldu!
16:01 Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Katar Dışişleri Bakanı Al Sani'yi elleri cebinde karşıladı
15:52 Trabzonspor kutlamalarda havaya ateş açılmaması çağrısı yaptı!
15:46 Boşanma aşamasında olduğu eşini ve kayınpederini pompalı tüfekle katleden sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi!
15:27 Kılıçdaroğlu'ndan Bahçeli'ye 'Diyarbakır' yanıtı: Ben Türkiye'nin her yerine alnım açık giderim ama sen gidemezsin!
15:26 Uzmanlardan korkutan İstanbul depremi senaryosu: Yağmalar yaşanabilir, yurt çapında elektrik kesilebilir
15:26 Evlilik Hakkında Her Şey dizisinde bu akşam neler olacak? Zeynep kaçırılıyor
15:13 Üç Kız Kardeş'te bu akşam neler olacak? Türkan, annesine Somer'in boşanmak istediğini söylüyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.03.2022 16:25:40. #1.12#
SON DAKİKA: EMEKLİ MAAŞINA 'BLOKE' ENGELİ, MAHKEMEDEN DÖNDÜ - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement