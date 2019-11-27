Emekli maaşına haciz gelenler dikkat

Son günlerde emeklilerin en çok merak ettiği konuların başında "Emekli maaşıma haciz gelir mi?" sorusu geliyor. Bu sorunun yanıtını ise icra uzamanı Caner Çakı verdi vererek, "Emekli maaşınıza icra gelirse icra müdürlüğüne itirazda bulunun" dedi.



Özellikle son yıllarda emekliliklerin icra ile ilgili kendilerine birçok soru yönelttiğini belirten Çakı, "Bankadan kredi almıştım ödeyemedim haciz gelir mi?' gibi birçok soru ile karşılaşıyoruz. İcra Müdürlükleri kendilerine yapılan başvurunun yani alacaklıların talebi üzerine emekli maaşı alan borçluların maaşlarından kesinti yapıyor. Emekli maaşından yapılan bu kesintisi alınan maaşın en fazla yüzde 25'i kadar yapılabiliyor. Zaten icra iflas kanununda bu, 2004 sayılı 83 üncü maddesine göre maaşlar, tahsisatlar, yaşlılık aylıkları, sigortalar ve yaşlılık sandıkları tarafından tahsis edilen gelirler haczi, ancak kısmen caiz olan şeyler arasındadır ibaresi yer almış. Bu konuda İcra memuru, emekli maaşı üzerinden haciz kesintisi taleplerinde, borçlunun ve ailesinin geçinmeleri için gerekli olan miktarı saklı tutar ve geriye kalan kısım üzerinde haciz işlemi yapabilir. Öte yandan kanun haciz işlemlerinde haciz yapılabilecek miktarın dörtte birinden az olamayacağını da belirtir. İcra müdürlükleri ise dörtte birlikte kısma haciz uygulamayı tercih etmektedir" dedi.



"Emekli maaşı haczi yasaklanan gelir"



Sosyal güvenlik hukukunda ise olayın farklı olduğunu belirten icra uzmanı Caner Çakı, "İcra ve iflas kanunu emekli maaşlarına kısmi olarak hacze karar vermiştir fakat 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'na göre çok farklıdır. Sosyal güvenlik hukuku, sigortalılar ve hak sahiplerinin gelir, aylık ve ödeneklerinin haczedilmesini yasaklamıştır. Kanun sadece bununla kalmayarak sigortalıların ve onların geride kalan eş, çocuk, ana ve baba gibi hak sahiplerinin gelir, aylık ve ödenekleri koruma altına alınmıştır. Haczi yasaklanan gelir, aylık ve ödeneklerin haczedilmesine ilişkin talepler, icra müdürü tarafından reddedilmesi gerekmektedir. Bunun tek istisnası ise borçlunun ben bu borcu ödemek istiyorum maaşımdan kesilebilir demesidir" ifadelerini kullandı.



"Maaşınızın kesintiye uğradığını şikayet edebilirsiniz"



Emekli maaşınıza haciz geldiği takdirde kanuna aykırı olarak haciz kesintisi yapıldığını ve bu kesintinin sonlandırılmasının mümkün olduğunu belirten Caner Çakı, "Haciz kesintisi koyan icra müdürlüğüne başvurarak, 5510 sayılı kanunun uygulanmasını talep edin. Büyük ihtimalle talebiniz cevap bulacaktır. Bulmadığı takdirde ise icra tetkik merciine başvurarak, haczi yasak olan maaşınızın kesintiye uğradığını şikayet edebilirsiniz. İcra tetkik hakimi sizin şikayetinizi inceleyecek, maaşınızdaki haczin kaldırılması kararı verecektir" dedi. - İSTANBUL