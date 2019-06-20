Emekli maaşından arttırdığı 5 bin lirayı Mehmetçiğe bağışladı

Sivas'ta yaşayan 89 yaşındaki Şükrü Karadağ, emekli maaşından artırıdığı 5 bin lirayı Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) Mehmetçik Vakfına bağışladı.

Sivas'ta yaşayan 89 yaşındaki Şükrü Karadağ, emekli maaşından artırıdığı 5 bin lirayı Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) Mehmetçik Vakfına bağışladı.



Sivas'ın Ulaş ilçesinde yaşayan Şükrü Karadağ, Ulaş Tarım İşletmesi Müdürlüğünden işçi emeklisi oldu. Şükrü Karadağ'a, bir süredir emekli maaşından artırdığı 5 bin lirasını Türk Silahlı Kuvvetleri Mehmetçik Vakfına bağışladı. Bu örnek davranışa kayıtsız kalmayan Mehmetçik Vakfı Samsun Temsilcisi Orçun Çelik ve Ulaş Jandarma Bölük Komutanı Kıdemli Başçavuş Fatih Demirbaş, Karadağ'ı evinde ziyaret etti.



TSK Mehmetçik Vakfı Samsun Temsilcisi Orçun Çelik, Şükrü Karadağ'a örnek davranışından dolayı teşekkür etti. Şükrü Karadağ ise, ziyaretten duyduğu memnuniyetini dile getirerek "Gönülden bir bağış en iyisi askere yapılan bağıştır. Türk Silahlı Kuvvetleri Mehmetçik Vakfına bağış yapmaya karar verdim. Vatanı için canını veren şehit asker ve polislere Allah'tan rahmet ve yaralılara acil şifalar diliyorum. "dedi.



Konuşmaların ardından Çelik, Şükrü Karadağ'a teşekkür plaketi takdim etti. - SİVAS

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

Vahşi cinayetin sırrı çözüldü! İlişki için anlaştığı kadını, yeri beğenmeyince öldürmüş!

Gençler, Yıldırım için pedal çevirdi: Kankamızı İstanbul gençliği hak ettiği yere getirecektir

Son Dakika! Okula başlama yaşı 69 aya çıkarıldı

Son Dakika! Erdoğan: S-400 işi bitti, Temmuz'un ilk 15 gününde teslim edilecek