Son Dakika Haberleri: Emekli maaşından arttırdığı 5 bin lirayı Mehmetçiğe bağışladı
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Emekli maaşından arttırdığı 5 bin lirayı Mehmetçiğe bağışladı

12 dakika önce

Sivas'ta yaşayan 89 yaşındaki Şükrü Karadağ, emekli maaşından artırıdığı 5 bin lirayı Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) Mehmetçik Vakfına bağışladı.

Emekli maaşından arttırdığı 5 bin lirayı Mehmetçiğe bağışladı, System.String[]
Sivas'ta yaşayan 89 yaşındaki Şükrü Karadağ, emekli maaşından artırıdığı 5 bin lirayı Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) Mehmetçik Vakfına bağışladı.

Sivas'ın Ulaş ilçesinde yaşayan Şükrü Karadağ, Ulaş Tarım İşletmesi Müdürlüğünden işçi emeklisi oldu. Şükrü Karadağ'a, bir süredir emekli maaşından artırdığı 5 bin lirasını Türk Silahlı Kuvvetleri Mehmetçik Vakfına bağışladı. Bu örnek davranışa kayıtsız kalmayan Mehmetçik Vakfı Samsun Temsilcisi Orçun Çelik ve Ulaş Jandarma Bölük Komutanı Kıdemli Başçavuş Fatih Demirbaş, Karadağ'ı evinde ziyaret etti.

TSK Mehmetçik Vakfı Samsun Temsilcisi Orçun Çelik, Şükrü Karadağ'a örnek davranışından dolayı teşekkür etti. Şükrü Karadağ ise, ziyaretten duyduğu memnuniyetini dile getirerek "Gönülden bir bağış en iyisi askere yapılan bağıştır. Türk Silahlı Kuvvetleri Mehmetçik Vakfına bağış yapmaya karar verdim. Vatanı için canını veren şehit asker ve polislere Allah'tan rahmet ve yaralılara acil şifalar diliyorum. "dedi.

Konuşmaların ardından Çelik, Şükrü Karadağ'a teşekkür plaketi takdim etti. - SİVAS
Haber Yayın Tarihi : 20.06.2019 04:16 Kaynak: İHA
Tsk Mehmetçik Vakfı, TSK, Karadağ, Güncel
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