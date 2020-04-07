Artvin'in Yusufeli ilçe merkezinde yaşayan 80 yaşında Bekir Koçak emekli maaşını "biz bize yeteriz" kampanyasına bağışladı.

Sokağa çıkma yasağı bulunan Koçak emeklilik maaşını çekmek için ilçe kaymakamlığını arayarak Vefa Destek Grubu'ndan yardım istedi.

Vefa destek gurubu üyeleri maaşı çekip Koçak'a teslim etti.

Koçak, maaşının tamamını "biz bize yeteriz" kampanyasına bağışlamak istediğini ifade ederek parayı tekrar Vefa Destek Grubu üyelerine verdi.

Yetkililerde parayı teslim alarak kampanya hesaplarına yatırdıktan sonra dekontla birlikte, kaymakamlıkça hazırlanan teşekkür belgesine Koçak'a teslim etti.

Koçak, gazetecilere yaptığı açıklamada, ülkemiz ve dünyanın bu salgından biran önce kurtulması temennisinde bulundu.

Tüm dünya gibi Türkiye'nin de zor süreçlerden geçtiğini kaydeden Koçak, "Cumhurbaşkanımızın başlattığı kampanyaya bende 2 bin 500 lira ile katıldım. Buradan tüm emeklilere sesleniyorum bir maaş bize bir şey etmez. Bir nebzede olsa devletimize destek olalım. Ben dışarı çıkamıyorum diye devletimiz üç kişi buraya yollamış. Maaşımı getirdiler. Kaymakamda bana teşekkür belgesi vermiş." diye konuştu.