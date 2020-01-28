Emekli maaşını çekmek için gittiği bankada yaşamını yitirdi - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Emekli maaşını çekmek için gittiği bankada yaşamını yitirdi - Son Dakika

Emekli maaşını çekmek için gittiği bankada yaşamını yitirdi

6 saat önce

Manisa'nın Kula ilçesinde 87 yaşındaki bir kişi, emekli maaşını çekmek için gittiği banka şubesinde kalp krizi geçirerek yaşamını yitirdi.

Emekli maaşını çekmek için gittiği bankada yaşamını yitirdi, System.String[]

Manisa'nın Kula ilçesinde 87 yaşındaki bir kişi, emekli maaşını çekmek için gittiği banka şubesinde kalp krizi geçirerek yaşamını yitirdi.


Olay, öğle saatlerinde Kula'daki bir banka şubesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre kalp rahatsızlığı bulunan 87 yaşındaki Mahmut Sakarya, Kula Devlet Hastanesindeki tedavisinin ardından emekli maaşını çekmek üzere bankaya gitti. Kalp rahatsızlığından dolayı tedavi görmesinden yaklaşık 15 dakika sonra emekli maaşını çekmek için sıra bekleyen yaşlı adam, bir anda oturduğu koltuktan yere yığıldı. Aniden rahatsızlaşan Mahmut Sakarya'yı gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen 112 acil servis ekipleri, kalp krizi geçirdiği tespit edilen Sakarya'ya ilk müdahaleyi yapmasının ardından Kula Devlet Hastanesine kaldırdı. Burada bir müddet kalp masajı yapılan yaşlı adam, sağlık personelinin tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.


Sakarya'nın cansız bedeni, Kula Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. - MANİSA

Sakarya, Banka, Kula, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.01.2020 08:06 Kaynak: İHA
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