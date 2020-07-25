Emekli maaşını düşüren kadının parasını güvenlik görevlisi teslim etti - Son Dakika

Ereğli PTT Müdürlüğünde çektiği emekli maaşını düşüren kadının parasını, güvenlik görevlisi buldu.

Ereğli'de yaşayan emekli Melahat Altınay (69), bankadan emekli maaşı ile bayram ikramiyesini çekti.

Altınay daha sonra diğer işleri için Ereğli PTT Müdürlüğüne gitti. Burada yaklaşık 3 bin lirayı düşürdü.

Aldığı kurbanlık parasını ödemek isterken parasının olmadığını fark etti.

Ereğli PTT Müdürlüğünde çalışan güvenlik görevlisi İlyas Uygur ise güvenlik kameralarından para düşürdüğünü tespit ettiği Altınay'a ulaştı. Uygur, Altınay'a parasını teslim etti.

Parasının bulunmasından mutluluk duyan Altınay, "Parayı bulamasam 'Bir ay ne yapacaktım?' onu düşünmeye başlamıştım. Paramı bulup teslim ettiler. Böyle helal süt emmiş insanlarımızın olması çok güzel. Kurban parasıydı, kaybettim diye çok üzülmüştüm. İlyas oğluma çok teşekkür ediyorum." dedi.