Emekli maaşını getiren jandarmaya, jandarma marşını okuyarak asker selamı verdi - Son Dakika

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Emekli maaşını getiren jandarmaya, jandarma marşını okuyarak asker selamı verdi
6 saat önce
Emekli maaşını getiren jandarmaya, jandarma marşını okuyarak asker selamı verdi.
Emekli maaşını getiren jandarmaya, jandarma marşını okuyarak asker selamı verdi
Haber Yayın Tarihi: 10.04.2020 01:36 Kaynak: DHA
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