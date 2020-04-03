Emekli maaşını Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışladı - Son Dakika

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Silivri'de yaşayan 67 yaşındaki Mustafa Dönmez'in emekli maaşını Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışladığını belirtti.

Vali Yerlikaya, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Silivri'den Mustafa Amcamız, Sayın Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ın başlattığı Biz Bize Yeteriz Türkiyem kampanyasına, emekli maaşını bağışladı. 65 yaş üzeri olduğu için tedbirler kapsamında dışarı çıkmadığından, polisimiz bağışını kendisinin adına yaptı. Amcamızın ellerinden öpüyorum." ifadelerine yer verdi.