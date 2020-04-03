Son Dakika › Güncel › Emekli maaşını Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışladı - Son Dakika
Emekli maaşını Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışladı
6 saat önce
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Silivri'de yaşayan 67 yaşındaki Mustafa Dönmez'in emekli maaşını Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışladığını belirtti.
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Silivri'de yaşayan 67 yaşındaki Mustafa Dönmez'in emekli maaşını Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışladığını belirtti.
Vali Yerlikaya, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Silivri'den Mustafa Amcamız, Sayın Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ın başlattığı Biz Bize Yeteriz Türkiyem kampanyasına, emekli maaşını bağışladı. 65 yaş üzeri olduğu için tedbirler kapsamında dışarı çıkmadığından, polisimiz bağışını kendisinin adına yaptı. Amcamızın ellerinden öpüyorum." ifadelerine yer verdi.
Haber Yayın Tarihi: 03.04.2020 07:40 Kaynak: AA
Son Dakika Birlikte yaşadığı kadını rehin alan emekli astsubay "Koronavirüslüyüm" diyerek polise tükürdü Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu'nun oğluna mesaj: Babanızın hatırası hep yaşayacak Bakan Koca: Bilim Kurulu'na benzer, niteliği ayrı ikinci bir Bilim Kurulu kuracağız Ekvador'da mezarlıklarda yer kalmadı, polis koronadan ölenleri evlerinin önüne bırakmaya başladı