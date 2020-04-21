Emekli maaşını Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışladı - Son Dakika

Gökkaya ise, "Allah devletimize zeval vermesin" ifadelerini kullandı.

SİVAS'ta yaşayan işçi emeklisi Salih Gökkaya(82) bir aylık emekli maaşını Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışladı.

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