Emekli maaşını Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışladı - Son Dakika

Alpler, 1670 lira olan maaşının 1060 lirasını Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışlayarak görevliye teslim etti.

Bunun üzerine Vefa Sosyal Destek Grubu görevlisi Adem Koç köye gitti.

Merkeze bağlı Çongar köyünde yaşayan 82 yaşındaki Turgut Alpler, 112'yi arayarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 'ın " Biz Bize Yeteriz Türkiyem " sloganıyla başlattığı

Sivas 'ta bir emekli, maaşının bir kısmını Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışladı.

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