Son Dakika Haberleri: Emekli Maaşını Sokak Hayvanları İçin Harcıyor

Emekli Maaşını Sokak Hayvanları İçin Harcıyor

58 dakika önce

Başkentte yaşayan emekli işçi Hasan Yılmaz (58), maaşını soğuk kış aylarında yiyecek bulmakta güçlük çeken sokak hayvanlarını doyurmak için harcıyor.

Emekli Maaşını Sokak Hayvanları İçin Harcıyor, System.String[]
AYKUT KARADAĞ - Başkentte yaşayan emekli işçi Hasan Yılmaz (58), maaşını soğuk kış aylarında yiyecek bulmakta güçlük çeken sokak hayvanlarını doyurmak için harcıyor.

Mamak ilçesinde yaşayan Yılmaz, kent genelindeki sahipsiz kedi ve köpeklerin kış aylarında aç kalmaması için çaba gösteriyor.

Soğuk havaya rağmen cadde ve sokakları dolaşan Yılmaz, bulduğu sokak hayvanlarına yiyecek veriyor.

Yılmaz, sahipsiz hayvanların kış aylarında aç kaldığını ve bu durumun kendisini üzdüğünü ifade ederek, şöyle konuştu:

"Ben de aldığım emekli maaşımla hayvanların karınlarını doyurmaya çalışıyorum. Eğer aç kalırlarsa bu canlar, soğuktan donma tehlikesi geçiriyorlar. Yazın bir şekilde başlarının çaresine bakıyorlar ama kışın karın altında donarak telef oluyorlar. Donarak ölmenin ne demek olduğunu insanların anlaması gerekiyor."

Yılmaz, sokak hayvanlarına karşı tüm vatandaşları duyarlı olmaya davet etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 01:30 Kaynak: AA

Hasan Yılmaz, İşçi, Güncel
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