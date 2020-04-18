Emekli maaşının 1400 lirasını Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışladı - Son Dakika

SİVAS'ın Zara ilçesinde yaşayan Ali Ergüt (86), emekli maaşının 1400 lirasını Mili Dayanışma Kampanyası'na bağışladı.

İlçe merkezindeki Şehitler Mahallesi'nde eşi Remziye Ergüt (73) ile birlikte yaşayan Ali Ergüt, koronavirüs nedeniyle evden çıkması yasak olması nedeniyle Zara Kaymakamlığı tarafından oluşturulan Vefa Sosyal Destek Grubu'nu arayarak, emekli maaşının çekilmesi için yardım istedi.Ekipler, Ergüt'ün maaşı çekip evine götürdü. Ergüt de maaşının 1400 lirasını görevlilere geri vererek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından başlatılan Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışlamak istediğini söyledi. Para, kampanya hesabına yatırıldı.