Emekli maaşının 650 TL'sini bağışladı - Son Dakika

ADIYAMAN'da, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'Biz bize yeteriz Türkiyem' sloganıyla başlattığı 'Milli Dayanışma Kampanyası'na destek vermek isteyen Yusuf Turgut (72), aldığı emekli maaşının 650 TL'sini kampanyaya bağışlamak üzere Vefa Sosyal Destek Grubu'na teslim etti.

Adıyaman'da oturan emekli Yusuf Turgut, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 'Biz bize yeteriz Türkiyem' sloganıyla başlatılan 'Milli Dayanışma Kampanyası'na, emekli maaşının bir kısmını vererek destek oldu. 65 yaşından büyük olduğu için evden çıkamayan Turgut, Adıyaman Valiliği'nce oluşturulan Vefa Sosyal Destek Grubu'nu arayarak kampanyaya destek vereceğini söyledi ve grubu yaşadığı Siteler Mahallesi'ndeki evine davet etti. Turgut eve gelen görevlilere çektiği 1600 TL'lik emekli maaşının 650 TL'sini kampanyanın destek hesabına yatırılması için teslim etti. Parayı alan görevliler, kampanya hesabına yatırarak Turgut'a bilgi verdi.