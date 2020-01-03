Emekli maaşıyla 200 bine yakın fidanı toprakla buluşturdu - Son Dakika
Son Dakika Yaşam Emekli maaşıyla 200 bine yakın fidanı toprakla buluşturdu - Son Dakika

Emekli maaşıyla 200 bine yakın fidanı toprakla buluşturdu

7 saat önce

Yozgat'ın Sarıkaya ilçesinde yaşayan 59 yaşındaki Abdullah Karataş, 2000 yılında kendi imkanlarıyla başlattığı çam dikme seferberliğini son 10 yıldır emekli maaşıyla devam ettiriyor.

Emekli maaşıyla 200 bine yakın fidanı toprakla buluşturdu, System.String[]

Yozgat'ın Sarıkaya ilçesinde yaşayan 59 yaşındaki Abdullah Karataş, 2000 yılında kendi imkanlarıyla başlattığı çam dikme seferberliğini son 10 yıldır emekli maaşıyla devam ettiriyor. Karataş, bugüne kadar 200 bine yakın fidanı toprakla buluşturdu.


Sarıkaya ilçesinde yaklaşık 20 yıldır okul bahçeleri ve mezarlıklar başta olmak üzere kaymakamlık ve belediyenin gösterdiği boş alanlara kendi imkanlarıyla fidan diken Abdullah Karataş, her yıl 5 ila 10 bin arasında fidanı ilçedeki vatandaşlara dağıtıyor. 20 yıl boyunca yaklaşık 20 hatıra ormanı oluşturan Karataş, bu süre zarfında vatandaşlara 150 ila 200 bin arasında çam, gül ve meyve fidanı dağıttı. Haftanın her günü fırsat buldukça hatıra ormanlarını gezen Karataş, fidanları sulayıp bakımını yapıyor ve kuruyan fidanların yerine yenisini dikiyor.


Yeni yıl ile birlikte Sarıkaya dışında Yozgat merkezde de vatandaşlara fidan dağıtmak isteyen Karataş, idari yetkililerden böyle bir talep gelirse 5 ila 10 bin arasında fidanı Yozgat halkına dağıtmak istediğini dile getirdi. Ağacı ve yeşili çok sevdiğini belirten Karataş, ömrünün sonuna kadar fidan dikmeyi sürdürmek istediğini ifade etti. Fidan dağıtımına 2000 yılında başladığını anlatan Karataş, "Bu zamana kadar 150 bin ağacım oldu. Bir tır meyve, gül ağacı dağıttım. Her yıl 5 ila 10 bin arasında fidan dağıtımı yapıyorum. Bu fidanlar bir buçuk metre boylarındadır. Bu çamları önce okullara, belediyemizin ve kaymakamlığımızın gösterdiği boş arazilere, üniversitemize, camilerimize ve köydeki vatandaşlarımıza dikimini yapmaları için dağıtıyorum. Bu iş gönül işi, ekip işi. Allah ömür verdikçe bunu devamlı yapacağım. Kendimi mutlu hissediyorum. Her zaman insanlığa, geleceğe, topluma faydalı, yararlı işler yapmak istiyorum" dedi.


Sarıkaya dışında bu yıl Yozgat'ta da fidan dağıtımı gerçekleştirmek istediğini anlatan Karataş, "Sarıkayamızın dışında birçok ilçeye de dağıtım yaptım. Yozgat'tan diğer idari birimlerden talep geldiğinde Yozgat merkezde de 10 bin çam fidanı dağıtımını yapmak istiyorum. Bu işi gönül rızası ile yapıyorum. Bu ağaçların finansmanını kendi imkanımla yapıyorum, emekli maaşımı biriktirerek aldığım çam fidanlarını halkımıza dağıtıyorum" şeklinde konuştu.


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan ile Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından başlatılan "Geleceğe n Nefes Ol" kampanyasına bin fidan dikerek destek olduğunu anlatan Karataş, her yıl da bu geleneği yaşatacağını ifade etti. - YOZGAT

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Haber Yayın Tarihi: 03.01.2020 12:14 Kaynak: İHA
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