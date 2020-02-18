Emekli maaşıyla sokak kedilerini besliyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Emekli maaşıyla sokak kedilerini besliyor - Son Dakika

Emekli maaşıyla sokak kedilerini besliyor

6 saat önce

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesindeki evinde tek başına yaşayan işçi emeklisi Reşat Çıbık, maaşından ayırdığı parayla sokak kedilerini besliyor.

Emekli maaşıyla sokak kedilerini besliyor, System.String[]

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesindeki evinde tek başına yaşayan işçi emeklisi Reşat Çıbık, maaşından ayırdığı parayla sokak kedilerini besliyor.

Alaeddin Mahallesi'nde bir apartman dairesinde oturan 68 yaşındaki hayvansever Çıbık, emekliye ayrıldıktan sonra hayatını sokak hayvanlarına adadı.

Çıbık, 5 yıldır aynı mahalledeki kendine ait tek katlı evin bahçesinde 25 sokak kedisine bakıyor. Emekli işçinin yolunu gözleyen kediler, o gelince etrafında toplanıp getirdiği mamaları yiyor.

Her gün sabah ve akşam aynı saatlerde aldığı mama ve çorbalık tavuk parçalarıyla kedileri besleyen hayvansever Çıbık, ayrıca sokaklara ve bahçedeki kaplara da su bırakıyor.

"Kedilerin can dostu"

Reşat Çıbık, AA muhabirine, kış aylarında sokak kedilerini soğuklardan korumak için elinden gelen çabayı gösterdiğini söyledi.

Kedilerle adeta arkadaş oluğunu belirten Çıbık, "Öğleye doğru geliyorum, kedilerimize kuru mama ile çorbalık veriyorum. Havanın durumuna göre akşam saat 17.00'de, bazen 18.00'de tekrar geliyorum. Hava kötüyse daha erken burada oluyorum. Akşamları sadece çorbalık veriyorum." dedi.

Çıbık, çevre sakinlerinin kendisini "kedilerin can dostu" olarak tanımladığını dile getirdi.

Bahçesinde 25 kedinin toplandığını, bazen sayılarının arttığını ifade eden Çıbık, "30 da olur, 40 da olur, sınırsız olur. Başka yerlerde, oturduğum apartmanın yan tarafında da kediler var." diye konuştu.

Çıbık, ömrü yettiği sürece kedileri beslemeye devam edeceğini sözlerine ekledi.

Çanakkale, Gelibolu, İşçi, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.02.2020 11:48 Kaynak: AA
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