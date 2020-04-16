Emekli maaşları da sıcak aşları da Vefa ekibiyle yaşlıların ayağına gidiyor - Son Dakika

Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele tedbirleri kapsamında sokağa çıkması kısıtlanan 65 yaş ve üstü vatandaşların taleplerini karşılamak için Konya'da 24 saat hizmet veren Vefa ekipleri, yaşlıların pazar ve market alışverişlerini yapıyor, maaş ve bayram ikramiyelerini teslim ediyor, ihtiyacı olanlara da sıcak yemek dağıtıyor.

Bugüne kadar arayıp taleplerini ileten 75 bin 352 vatandaşa ulaşan Vefa Sosyal Destek Grubu ekipleri, ülkenin geçtiği zor süreçte canla başla çalışarak, yaşlılara güçlü manevi destek vermeye devam ediyor.

Bu kapsamda 100 kişilik ekiple yaklaşık 10 bin vatandaşın talebini karşıladıklarını belirten Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ülkede önemli bir salgınla mücadele seferberliğinin devam ettiğini söyledi.

"Telefonlarımız hiç susmuyor"

Sürecin hem devlet organları hem de vatandaşlar tarafından duyarlılıkla yürütüldüğünün altını çizen Kılca, şunları kaydetti:

"İlk etapta okullar tatil edildi. Akabinde 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımızın sokağa çıkmaları yasaklandı. Bu vatandaşlarımızın ciddi şekilde ihtiyaçları olacaktı. Bu ihtiyaçlar gözetilerek hemen 65 yaş üstü vatandaşlara hizmet etmek üzere kaymakamlıklar bünyesinde Vefa Sosyal Destek Grupları oluşturuldu. Bizim de Kaymakamlığımız, Belediyemiz, AFAD, Kızılay ve gönüllülerle oluşturduğumuz 100 kişilik bir Vefa Sosyal Destek Grubumuz var. 112'ye gelen çağrılardan ilçemizle ilgili olanlar doğrudan buraya düşüyor. Ekibimiz saha ekiplerine talepleri iletiyor ve saha ekibimiz vatandaşların bütün taleplerini yerine getirmeye çalışıyor. Telefonlarımız hiç susmuyor."

"Bir yakınını arar gibi bizi arıyorlar"

Vefa Sosyal Destek Gruplarının güzel bir sosyal belediyecilik örneğini ortaya koyduğunu vurgulayan Kılca, yaş almış vatandaşların, pazar alışverişi ve gıda ihtiyacından ilaç gereksinimleri ve emekli maaşlarının çekilmesine kadar birçok konuda kendilerinden talepte bulunduğunu aktardı.

Son dönemde Aile, Çalışma ve ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca yardıma muhtaç kişilere biner liralık yardım yapıldığını anımsatan Kılca, yardımların tamamının PTT ile Vefa Sosyal Destek Grupları tarafından vatandaşlara ulaştırıldığını belirtti.

Emeklilere bayram ikramiyelerinin de verilmeye başlandığını hatırlatan Kılca, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Onlarla ilgili talepleri de karşılıyoruz. Özellikle 65 yaş üstü vatandaşlarımız 112'yi aramaya alıştı. Bir yakınını arar gibi doğrudan bu numarayı çeviriyorlar ve tüm talepleri yerine getiriliyor.

İhtiyaç sahibi vatandaşlara sıcak yemek de götürüyoruz. Belediyemizin aşevi her zaman aktifti ama koronavirüs sürecinde kapasitemizi artırdık. Evlere sıcak yemek götürüyoruz. Burada ekibimiz cansiperane şekilde çalışıyor, vatandaşlarımızın iyiliği, sağlıklı ve sıhhatli bir şekilde yaşayabilmeleri için canlarını riske atıyor. Vatandaşlarımız evde kalsın, bir an önce bu sıkıntıdan kurtulalım diye sahada çalışmalarımızı gayretli bir şekilde sürdürüyoruz."

Karatay ilçesinde yalnız yaşayan, Vefa ekiplerince sıcak yemek de dahil bütün ihtiyaçları karşılanan 82 yaşındaki Muzaffer Sayıç ise uygulamadan memnun olduğunu, Vefa ekipleri sayesinde kendisini yalnız hissetmediğini dile getirdi.

Sayıç, "Allah bütün yardım edenlerden razı olsun. Benim yemeklerimden daha güzel yemek yapıyorlar. Ben kendilerine başvurmadım, onlar beni bulmuş. Muhtar gelip bana söyledi. Şimdi bütün eksiklerim geliyor çok memnunum. Allah verenden de pişirenden de razı olsun. Bu virüsü de ülkemizin başından alsın." diye konuştu.