Emekli Maaşları İyileştirilmeli"

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, başta Bağ-Kur emeklileri olmak üzere tüm emeklilerin aylıklarında yeni yılda düzenleme yapılması gerektiğini ifade etti.

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, başta Bağ-Kur emeklileri olmak üzere tüm emeklilerin aylıklarında yeni yılda düzenleme yapılması gerektiğini ifade etti.



Palandöken, yazılı açıklamasında, esnaflar başta olmak üzere, tüm kesimlerin yeni yılda emekli aylıklarına yapılacak iyileştirmeyi dört gözle beklediğini kaydetti.



Tüm emekli maaşlarının, asgari ücretin altında kalmaması gerektiğini vurgulayan Palandöken, "Emekli maaşları ne kadar artırılırsa piyasalar o derecede canlanır. Piyasaların canlanmasıyla da devletin vergi gelirlerinde artış meydana gelir. Yani emekliye verilen maaşla, devlet zarar etmez." değerlendirmesinde bulundu.

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

Rusya Türkiye'den Yıllık Domates İhracatını 2 Katına Çıkarmayı Planlıyor

Kula'da Feci Ölüm... Emekli Öğretmen Mehmet Berber Aracında Yanmış Şekilde Bulundu

MasterChef Yarışmacısı Tuğçe Sökesoğlu, Reyting Rekortmeni Dizide Rol Aldı

Türkiye'den Tarihi Rekor! 2018'de Bor Madeninden 1 Milyar Doları Aşkın Gelir Sağlandı