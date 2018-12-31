Son Dakika Haberleri: Emekli Maaşları İyileştirilmeli"

Emekli Maaşları İyileştirilmeli"

1 saat önce

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, başta Bağ-Kur emeklileri olmak üzere tüm emeklilerin aylıklarında yeni yılda düzenleme yapılması gerektiğini ifade etti.

Emekli Maaşları İyileştirilmeli
Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, başta Bağ-Kur emeklileri olmak üzere tüm emeklilerin aylıklarında yeni yılda düzenleme yapılması gerektiğini ifade etti.

Palandöken, yazılı açıklamasında, esnaflar başta olmak üzere, tüm kesimlerin yeni yılda emekli aylıklarına yapılacak iyileştirmeyi dört gözle beklediğini kaydetti.

Tüm emekli maaşlarının, asgari ücretin altında kalmaması gerektiğini vurgulayan Palandöken, "Emekli maaşları ne kadar artırılırsa piyasalar o derecede canlanır. Piyasaların canlanmasıyla da devletin vergi gelirlerinde artış meydana gelir. Yani emekliye verilen maaşla, devlet zarar etmez." değerlendirmesinde bulundu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.12.2018 11:05 Kaynak: AA

Türkiye, Bağ Kur, Palandöken, Güncel
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