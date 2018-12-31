Emekli Maaşları İyileştirilmeli"
1 saat önce
Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, başta Bağ-Kur emeklileri olmak üzere tüm emeklilerin aylıklarında yeni yılda düzenleme yapılması gerektiğini ifade etti.
Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, başta Bağ-Kur emeklileri olmak üzere tüm emeklilerin aylıklarında yeni yılda düzenleme yapılması gerektiğini ifade etti.
Palandöken, yazılı açıklamasında, esnaflar başta olmak üzere, tüm kesimlerin yeni yılda emekli aylıklarına yapılacak iyileştirmeyi dört gözle beklediğini kaydetti.
Tüm emekli maaşlarının, asgari ücretin altında kalmaması gerektiğini vurgulayan Palandöken, "Emekli maaşları ne kadar artırılırsa piyasalar o derecede canlanır. Piyasaların canlanmasıyla da devletin vergi gelirlerinde artış meydana gelir. Yani emekliye verilen maaşla, devlet zarar etmez." değerlendirmesinde bulundu.
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Haber Yayın Tarihi : 31.12.2018 11:05 Kaynak: AA
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