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Emekli maaşlarını en az 2 bin 500 TL'ye çıkaran teklif TBMM'ye sunuldu - Son Dakika

Emekli maaşlarını en az 2 bin 500 TL'ye çıkaran teklif TBMM'ye sunuldu

04.01.2022 21:02
Emekli maaşlarını en az 2 bin 500 TL'ye çıkaran teklif TBMM'ye sunuldu

Emekli maaşlarını en az 2 bin 500 TL'ye çıkaran teklif TBMM'ye sunuldu.

Emekli maaşlarını en az 2 bin 500 TL'ye çıkaran teklif TBMM'ye sunuldu.

AK Parti Manisa milletvekili Uğur Aydemir ve Giresun milletvekili Cemal Öztürk imzaları ve 77 AK Parti milletvekilinin imzalarıyla Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu ile Bazı Kanun ile 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi TBMM Başkanlığına sunuldu.

Teklif ile, Kurumlar Vergisi Kanunu'nda yapılan değişiklik ile üreticinin ve ihracatçının desteklenmesi amacıyla, bu faaliyetlerinden elde edilen kazançlar Kurumlar Vergisi oranını indirimli uygulanması ve yatırım fonlarındran elde edilen kar paylarının kurumlar tarafından iştirak kazançları istisna konu edilmesi sağlanmaktadır.

Merkez Bankaları arasında kurulan ilişkilerin gerektirdiği diplomatik hassasiyet ve ekonomik güven temelinde yürütülmesinin temini amacıyla düzenleme yapılacaktır.

BOTAŞ'ın kademeli doğal gaz satışı yapması amaçlanıyor.

Kamu İhalelerinin talep edilen fiyat artışlarının belirli bir kural bütünlüğü içinde fiyat farkı ödenmek suretiyle yerine getirilmesi amacıyla düzenleme yapılıyor.

Bireysel Emeklilikte devlet katkısı yüzde 25'ten yüzde 30'a çıkarılıyor.

Emekli aylıklarında asgari ödeme tutarı 2 bin 500 TL'ye çıkarılıyor.

Kamu görevlilerine 01/01/2022-30/06/2022 tarihleri arasında dönemi için yapılacak artış oranı yüzde 5'ten yüzde 7.5'e çıkartılıyor. Enflasyon farkı dahil yapılması gereken zam yüzde 30.95'e çıkarılıyor.

(Ahmet Umur Öztürk/İHA)

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Türk Lirası, Manisa, Emekli, TBMM, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Emekli maaşlarını en az 2 bin 500 TL'ye çıkaran teklif TBMM'ye sunuldu - Son Dakika
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