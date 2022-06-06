Emekli Maden İşçisi, Maaşından Kalan Son 7,5 Lirayı Meclis'e Gönderdi: "'Geçinirim' Diyene Helali Hoş Olsun" - Son Dakika
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Emekli Maden İşçisi, Maaşından Kalan Son 7,5 Lirayı Meclis'e Gönderdi: "'Geçinirim' Diyene Helali Hoş Olsun"

06.06.2022 12:50
Emekli Maden İşçisi, Maaşından Kalan Son 7,5 Lirayı Meclis'e Gönderdi: "'Geçinirim' Diyene Helali Hoş Olsun"

Karamanlı emekli maden emekçisi Ahmet Zorlu, emekli maaşından kalan 7,5 lirayı CHP Karaman Milletvekili İsmail Atakan Ünver’e vererek TBMM’ye götürmesini istedi. Zorlu, “Benim maaş almama 18 gün, vekillerin maaş almasına 12 gün var. ‘Bu parayla geçinebilirim’ diyene helal olsun. Ama ‘geçinemem’ diyorlarsa, bana ‘şükret’ diyenlere, benim vergimle aldıkları maaş haram olsun” dedi. Ünver, parayı TBMM kürsüsüne bırakarak iktidara emekli maaşlarını soracağını söyledi.

Karamanlı emekli maden emekçisi Ahmet Zorlu, emekli maaşından kalan 7,5 lirayı CHP Karaman Milletvekili İsmail Atakan Ünver'e vererek TBMM'ye götürmesini istedi. Zorlu, "Benim maaş almama 18 gün, vekillerin maaş almasına 12 gün var. 'Bu parayla geçinebilirim' diyene helal olsun. Ama 'geçinemem' diyorlarsa, bana 'şükret' diyenlere, benim vergimle aldıkları maaş haram olsun" dedi. Ünver, parayı TBMM kürsüsüne bırakarak iktidara emekli maaşlarını soracağını söyledi.

CHP Karaman Milletvekili İsmail Atakan Ünver, Karaman'ın Ermenek ilçesine bağlı Güneyyurt'ta 3 Haziran'da vatandaşların sorunlarını dinledi. 12 gün önce emekli maaşını aldığını ve geri kalan 18 günde geçinmek için cebinde yalnızca 7,5 lira kaldığını söyleyen emekli maden işçisi Ahmet Zorlu, son parasını Ünver'e vererek TBMM'ye götürmesini istedi. Zorlu şunları söyledi:

"7,5 lira param kaldı, daha 18 gün var benim emekli maaşımı almama. Vekillerin ise maaş almasına 12 gün var. 12 gün onlar geçinirse, benim daha 18 gün var maaş almama, ben de geçineceğim. 'Geçinirim' diyene helali hoş olsun. Maaşımı aldığında geriye kalanı da göndereceğim. 'Geçinemem' diyene, benim vergimle maaş alıp bana 'şükret' diyene; benim vergimle aldığı para haram olsun."

"İMAM HATİP LİSESİ MEZUNUYUM. KİME NASIL ŞÜKREDECEĞİMİ BİLİYORUM"

20 yıl boyunca yer altında çalıştıktan sonra açlık sınırının dahi altında kalan 3 bin lira emekli maaşıyla yaşam mücadelesi veren 3 çocuk babası Zorlu, "Bana şükretmeyi kimse tavsiye etmesin. Benim Allah'a şükür, Allah'a inancım var. Ben imam hatip lisesi mezunuyum. Kime nasıl şükredeceğimi biliyorum. Bana 'şükret' deyip de 15 bin lira, 20 bin lira, 30 bin lira huzur maaşı alanlara diyorum ki, benim mutlu olmaya, ailemle huzurlu olmaya hakkım yok mu?" diye sordu.

"VERDİĞİN BU 7,5 LİRAYI ALIYORUM. DEDİĞİN GİBİ MECLİS KÜRSÜSÜNE KOYACAĞIM"

Maden emeklisi Ahmet Zorlu'nun verdiği 7,5 lirayı teslim alan CHP Karaman Milletvekili Ünver, "Senin verdiğin bu 7,5 lirayı alıyorum. Dediğin gibi Meclis kürsüsüne koyacağım. Senin ve tüm emeklilerin sorunlarını paylaşacağım. Bu 7,5 lirayla geriye kalan 12 günde nasıl geçinilir, sizin adınıza soracağım" dedi.

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Kaynak: ANKA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Emekli Maden İşçisi, Maaşından Kalan Son 7,5 Lirayı Meclis'e Gönderdi: ''Geçinirim' Diyene Helali Hoş Olsun' - Son Dakika

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SON DAKİKA: Emekli Maden İşçisi, Maaşından Kalan Son 7,5 Lirayı Meclis'e Gönderdi: "'Geçinirim' Diyene Helali Hoş Olsun" - Son Dakika
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