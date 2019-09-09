Son Dakika Haberleri: Emekli madenci intihar etti
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Emekli madenci intihar etti

54 dakika önce

BARTIN'da, bunalıma giren emekli madenci İrfan Çetin (46) evde kimsenin bulunmadığı sırada av tüfeği ile başına ateş ederek intihar etti.

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BARTIN'da, bunalıma giren emekli madenci İrfan Çetin (46) evde kimsenin bulunmadığı sırada av tüfeği ile başına ateş ederek intihar etti.
Olay, akşam saatlerinde Hasankadı Beldesi Doğancılar Mahallesi'nde meydana geldi. Emekli madenci İrfan Çetin, evde kimsenin olmadığı sırada av tüfeği ile başına ateş etti. Kardeşini merak ederek balkondan eve giren ağabeyi, İrfan Çetin'i kanlar içerisinde gördü. Haber verilmesi üzerine gelen sağlık ekibi İrfan Çetin'in öldüğünü belirledi. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından İrfan Çetin'in cenazesi morga kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.


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Haber Yayın Tarihi: 09.09.2019 10:21 Kaynak: DHA
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