Emekli madenci intihar etti
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BARTIN'da, bunalıma giren emekli madenci İrfan Çetin (46) evde kimsenin bulunmadığı sırada av tüfeği ile başına ateş ederek intihar etti.
Haber Yayın Tarihi: 09.09.2019 10:21 Kaynak: DHA
BARTIN'da, bunalıma giren emekli madenci İrfan Çetin (46) evde kimsenin bulunmadığı sırada av tüfeği ile başına ateş ederek intihar etti.
Olay, akşam saatlerinde Hasankadı
Beldesi Doğancılar Mahallesi'nde meydana geldi. Emekli madenci İrfan Çetin, evde kimsenin olmadığı sırada av tüfeği ile başına ateş etti. Kardeşini merak ederek balkondan eve giren ağabeyi, İrfan Çetin'i kanlar içerisinde gördü. Haber verilmesi üzerine gelen sağlık ekibi İrfan Çetin'in öldüğünü belirledi. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından İrfan Çetin'in cenazesi morga kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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