Son Dakika Haberleri: Emekli madenci, kızılcık ağacından baston yapıyor
Son Dakika Güncel Emekli madenci, kızılcık ağacından baston yapıyor

Emekli madenci, kızılcık ağacından baston yapıyor

1 saat önce

BARTIN'ın merkeze bağlı Hasankadı beldesinde yaşayan emekli madenci Davut Akdoğan (65), 20 yıldır atölyesinde hobi olarak kızılcık ağacından baston yapıyor.

Emekli madenci, kızılcık ağacından baston yapıyor, System.String[]

BARTIN'ın merkeze bağlı Hasankadı beldesinde yaşayan emekli madenci Davut Akdoğan (65), 20 yıldır atölyesinde hobi olarak kızılcık ağacından baston yapıyor. Zamanını çoğunu atölyesinde geçiren Akdoğan, orman gülü ağacına da yılan şekli verdi.

Hasankadı beldesi Doğancılar Mahallesi'nde oturan 3 çocuk babası Davut Akdoğan, 20 yıl önce Türkiye Taşkömürü Kurumu'ndan emekli oldu. Akdoğan emekliliğinin ardından evinin altını ahşap atölyesine çevirdi. Davut Akdoğan, kızılcık ağaçlarını atölyesinde işleyerek baston yapıyor. Akdoğan'ın üst bölümünü bir hayvan başına benzettiği bastonlar, hem beldede hem de köylerde büyük ilgi görüyor.

Akdoğan, geçen günlerde orman gülü ağacına yılan şeklini verdi. Akdoğan'ın atölyesinde şekil verdiği orman gülü, kıvrımlarıyla gerçek yılanı aratmadı.

20 yıldır hobi olarak ağaç işiyle uğraştığını belirten Davut Akdoğan, "Benim hep hayalimde emekli olduktan sonra ağaç işiyle uğraşmak vardı. Zaman zaman ormanda gezdiğim sırada orada topladığım kızılcık ağaçlarıyla ilginç şekilleri olan bastonlar yapıyorum. Bundan da çok mutlu oluyorum. Herkese tavsiye ederim. Belki de uzun yaşamanın sırrı bile diyebilirim. En son orman gülü ağacını alarak işledim ve bir yılan yaptım. Yılanı görüp korkanlar oldu. İnsanlar ne ile mutlu ise onu yapsınlar, ben öyle yaptım" dedi.


Hasankadı, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.10.2019 11:40 Kaynak: DHA
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