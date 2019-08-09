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Emekli madenci Kurban Bayramı için çektiği krediyi dolandırıcılara kaptırdı

20 dakika önce

Türkiye Taşkömürü Kurumu'ndan emekli olan madenci Kurban bayramı için bankadan çektiği 35 bin TL'yi dolandırıcılara kaptırdı.

Emekli madenci Kurban Bayramı için çektiği krediyi dolandırıcılara kaptırdı, System.String[]
Türkiye Taşkömürü Kurumu'ndan emekli olan madenci Kurban bayramı için bankadan çektiği 35 bin TL'yi dolandırıcılara kaptırdı.

45 yaşındaki Ahmet Köroğlu'nu telefonla arayan kişi Jandarma Karakolu'ndan aradığını ve kendisini Hasan Başçavuş olarak tanıtan dolandırıcı, "Bankada bulunan hesaplarınız ve kimlik bilgileriniz FETÖ'nün eline geçti. Sizi kurtarmak için aradık, paranızın hepsini bize yönlendirin" dedi.

Ahmet Köroğlu, bir banka üzerinden verilen hesap numarasına kurban bayramı için bir bankadan çektiği 35 bin TL'lik krediyi telefondaki kişinin verdiği hesap numarasına yatırdı. Bir süre sonra dolandırıldığını anlayan Ahmet Köroğlu, Jandarma'ya giderek şikayette bulundu.

Jandarma ekipleri Ahmet Köroğlu'nu telefonla arayan dolandırıcıyı yakalamak için çalışma başlattı. - ZONGULDAK
Ahmet Köroğlu, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 09.08.2019 05:23 Kaynak: İHA
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