Emekli matematik öğretmeni evinde ölü olarak bulundu - Son Dakika

Emekli matematik öğretmeni evinde ölü olarak bulundu
Muğla'nın Menteşe İlçesinde yalnız yaşayan emekli matematik öğretmeni Fettah Kazıl evinde ölü olarak bulundu.
Muğla'nın Menteşe İlçesinde yalnız yaşayan emekli matematik öğretmeni Fettah Kazıl evinde ölü olarak bulundu.
Olay, Menteşe İlçesi Abdi İpekçi Caddesi üzerindeki bir apartmanın 4'üncü katta meydana geldi. Bazı rahatsızlıkları olduğu öğrenilen ve yalnız yaşayan 58 yaşındaki Fettah Kazıl'ı bakıcısı evinde ölü olarak buldu. Olayın 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesinin ardından bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin Kazıl'ın hayatını kaybettiğini tespit etmesinin ardından olay yeri inceleme ekipleri çalışma yaptı. Cansız bedeni Adli Tıp Kurumuna gönderilen Kazıl'ın 15 gün önce yolda düşerek ayağını kırdığı, evde bakım gördüğü öğrenildi. - MUĞLA
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